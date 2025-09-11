ASTROLOGIA

Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Um deles atravessará um processo intenso de transformação emocional

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:00

As previsões astrológicas indicam que setembro trará mudanças significativas para três signos do zodíaco. Aquário, Sagitário e Escorpião estarão no centro das transformações, cada um com desafios e conquistas marcantes que prometem impactar áreas pessoais e profissionais.

Para Aquário, o período será dedicado a transformar criatividade em resultados práticos. Ideias inovadoras encontrarão espaço em projetos concretos, especialmente nos campos da tecnologia e da comunicação. O desafio dos aquarianos será evitar dispersão e focar em ações que tragam frutos palpáveis.

Sagitário viverá um mês de expansão e aprendizado. O momento é propício para explorar novas culturas, investir em estudos e se abrir a experiências inéditas. Essa energia favorece tanto o crescimento pessoal quanto o espiritual, exigindo apenas cuidado para equilibrar entusiasmo e responsabilidade.

Já Escorpião atravessará um processo intenso de transformação emocional. Setembro será marcado por reflexões profundas e pela oportunidade de reorganizar vínculos afetivos. Ferramentas terapêuticas e práticas espirituais poderão ser decisivas para esse mergulho interior, ajudando a estabelecer bases mais sólidas para a vida emocional.

