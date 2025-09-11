Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:00
As previsões astrológicas indicam que setembro trará mudanças significativas para três signos do zodíaco. Aquário, Sagitário e Escorpião estarão no centro das transformações, cada um com desafios e conquistas marcantes que prometem impactar áreas pessoais e profissionais.
Para Aquário, o período será dedicado a transformar criatividade em resultados práticos. Ideias inovadoras encontrarão espaço em projetos concretos, especialmente nos campos da tecnologia e da comunicação. O desafio dos aquarianos será evitar dispersão e focar em ações que tragam frutos palpáveis.
Sagitário viverá um mês de expansão e aprendizado. O momento é propício para explorar novas culturas, investir em estudos e se abrir a experiências inéditas. Essa energia favorece tanto o crescimento pessoal quanto o espiritual, exigindo apenas cuidado para equilibrar entusiasmo e responsabilidade.
Já Escorpião atravessará um processo intenso de transformação emocional. Setembro será marcado por reflexões profundas e pela oportunidade de reorganizar vínculos afetivos. Ferramentas terapêuticas e práticas espirituais poderão ser decisivas para esse mergulho interior, ajudando a estabelecer bases mais sólidas para a vida emocional.
As influências de setembro, potencializadas por movimentos como a passagem de Mercúrio, indicam que os três signos terão a chance de transformar desafios em pontos de virada. O mês se desenha como um capítulo de conquistas e renovações importantes.