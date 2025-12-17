DESPEDIDAS

Ano de baixas: relembre os jornalistas da Bahia demitidos em 2025

Nomes importantes do jornalismo do estado pediram para sair ou foram desligados de emissoras

Elis Freire

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06:00

Giana Matiazzi, Adriana Oliveira e Joyce Guirra Crédito: Reprodução

O ano de 2025 foi repleto de notícias difíceis para o jornalismo baiano. De jornalistas demitidos a mudanças de posições inesperadas, passando por pedidos para sair, diversos nomes que marcaram a cobertura televisiva do estado não estão mais no quadro da emissora em que trabalhavam. Alguns com mais de 25 anos de atuação, a saída dos profissionais foi lamentada pelo público e por colegas de profissão nas redes sociais.

Relembre as baixas de 2025 no jornalismo da Bahia:

Tainá Reis

A jornalista Tainá Reis foi desligada do quadro de repórteres da Record Bahia. A saída aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), quando ela foi informada do desligamento logo após chegar à emissora para iniciar a rotina de trabalho.

Segundo informações que circulam nos bastidores da emissora, o desligamento teria ocorrido após a jornalista apresentar um atestado médico e, ao mesmo tempo, estar atuando em outra emissora de rádio. A profissional ficou conhecida por sua atuação nas editorias de Cidade e Polícia, com coberturas quentes para o "Balanço Geral".

Gianna Matiazzi

A repórter Giana Mattiazzi deixou a Rede Bahia no último dia 6 após mais de uma década de atuação na afiliada da Rede Globo no estado, a TV Bahia. A jornalista, que nasceu no Rio Grande do Sul e vive em Salvador há mais de 20 anos, construiu uma carreira sólida no jornalismo baiano, participando de diversas coberturas importantes ao longo de sua trajetória.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Giana anunciou que passa a ser sócia de uma marca de roupas. Ela ponderou que foi desligada da Rede Bahia após demonstrar interesse em sair da empresa. "Sim, eu fui demitida, ponto. Isso aconteceu porque eu tinha essa vontade, foi um desejo meu e eu tinha entendido que eu já tinha absorvido e aprendido tudo que eu tinha que aprender, eu já tinha dado tudo que eu poderia dar, agregado o que eu poderia agregar e eu queria novos voos, eu queria viver coisas diferentes", disse em vídeo.

Roger Sarmento

O jornalista Roger Sarmento anunciou no último dia 1º dezembro sua despedida da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia. Com mais de duas décadas na emissora, ele construiu uma das carreiras mais reconhecidas do jornalismo regional no sul da Bahia.

Em uma publicação nas redes sociais, Roger destacou que encerra “o ciclo profissional mais longo vivido” por ele, ressaltando os 22 anos como repórter e apresentador. Ele disse ainda que deixa o posto com sentimento de honra e dever cumprido, mas enxergando a saída como início de uma nova fase. “Todo final é também um recomeço”, escreveu.

Joyce Guirra

A jornalista Joyce Guirra não faz mais parte do time de colaboradores da TV São Francisco desde 24 de novembro. A emissora afiliada da Rede Bahia, com sede em Juazeiro, confirmou que a profissional encerrou seu ciclo de 14 anos na casa, período em que se tornou um dos principais nomes do telejornalismo na região.

Com passagem marcante pela reportagem e pela apresentação, Joyce conquistou o público pela maneira humana, direta e sensível com que conduzia entrevistas, coberturas especiais e reportagens de impacto. Ao longo da trajetória, também contribuiu para a projeção do Norte baiano nos telejornais exibidos em todo o estado.

Adriana Oliveira

A repórter Adriana Oliveira foi demitida da Rede Bahia após 25 anos de trabalho em novembro. A jornalista baiana marcou as telinhas da TV Bahia, quase sempre nas ruas, de perto da notícia, sendo querido pelo público que acompanhava o Bahia Meio Dia e o Jornal da Manhã.

Após ser desligada, Adriana usou as redes falar sobre a sua trajetória através de um textão de desabafo e agradecimento. "Foram 25 anos e 6 meses na Rede Bahia, mais da metade dos meus 51 anos de vida. Mais da metade de mim. Entrelaçada a tantas histórias, fui tecendo a minha. Histórias de alegria, de dor, de angústia, de esperança. Histórias que confiei ao olhar da câmera, mas que, antes, confiei ao coração. A cada pessoa que me abriu a porta, o sorriso ou a ferida, eu deixo aqui minha gratidão mais profunda. Quanta oportunidade tive de aprender!", destacou.