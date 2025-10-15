Acesse sua conta
Sandra Annenberg deve substituir Eliana no 'Saia Justa', diz jornalista

Eliana deixa atração da GNT em novembro e, em 2026, estreia programa nas tardes de domingo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:03

Eliana deixará o "Saia Justa" da GNT em novembro para se dedicar exclusivamente ao seu programa das tardes de domingo que estreia em 2026. Segundo jornalista, um nome importante da televisão brasileira deve substituí-la na atração: Sandra Annenberg. De acordo com André Romano, do jornal O Tempo, a jornalista que apresenta o "Globo Repórter" é a grande cotada por seu carisma e competência na comunicação com o público. 

Com uma carreira sólida na emissora, Sandra é um rosto conhecido pelos brasileiros por suas reportagens jornalísticas, mas agora o público deve ver uma face mais íntima da profissional no GNT. Atualmente, o programa que traz para o centro da roda temas sociais e psicológicos importantes para as mulheres tem como apresentadoras Eliana, Bela Gil, Tati Machado e Juliette.

Annenberg deve trazer a combinação do seu olhar sensível e escuta atenta com uma nova postura mais aberta e descontraída, que é a marca da atração exibida às quartas-feiras, às 22h30, no canal GNT e no Globoplay.

Como será o programa de Eliana na Globo?

A Globo confirmou nesta segunda-feira (13) que o programa de Eliana substituirá a primeira parte do Domingão com Huck nas tardes de domingo. Em um vídeo publicado no perfil do Globo Ads, a apresentadora anunciou a chegada de seu novo programa. “O meu programa está chegando nas telas dos domingos da Globo para nossa alegria, vai ser incrível. Nos veremos todo final de semana. Eu estou tão ansiosa, estou tão feliz”, disse Eliana no vídeo.

Com duração de 60 minutos, a atração da loira tem uma temporada de 36 episódios prevista para ir ao ar em 2026. A atração terá quadros com celebridades, visitas a famílias com tradições musicais e participação especial de jurados convidados do público familiar. O formato valoriza histórias inspiradoras e curiosidades da vida das famílias brasileiras, mesclando emoção, cultura e diversão.

