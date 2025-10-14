Ganhador do MasterChef detona fala da Globo sobre Chef de Alto Nível: 'Ninguém lembra'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:23
No UpFront Globo 2026, evento onde a emissora do Plim Plim apresenta as propostas de conteúdo o próximo ano, a diretora do reality “Chef de Alto Nível”, Renata Vanzetto, colocou o programa que dirige lá em cima ao compará-lo com o MasterChef, da Band. Renata afirmou que um episódio do programa da Globo deu mais audiência que todas as temporadas juntas do MasterChef.
O chef Cesar Yukio, campeão do MasterChef Confeitaria 2024, resolveu usar suas redes para alfinetar a postura da Globo no evento e ainda detonou o programa comandado por Ana Maria Braga.
Participantes do MasterChef Confeitaria 2025
“Alguém lembra o nome de pelo menos 2 participantes desse programa?? Não vale correr no google pra pesquisar! Rs. Masterchef >>> qualquer outro reality culinário. Ninguém chuta cachorro morto... se fossem tão bons assim nem citariam a concorrência”, escreveu Cesar nesta terça-feira (14) no X (antigo Twitter).
O confeiteiro ainda rebateu uma fala de uma internauta sobre o "Chef de Alto Nível" ser mais atraente para o mercado de publicidade por sua audiência. "Masterchef: 12 anunciantes + 10 (Confeitaria) + 15 (Celebridades). Chef de Alto Nivel: 3 anunciantes", detalhou ele.
As opiniões dos telespectadores foram dividas. Enquanto alguns disseram que Renata apenas apresentou um dado, outros criticaram a Globo pela postura combatida com a concorrência. Muitos ainda usaram as redes para criticar o reality culinário apresentado por Ana Maria e chegaram a chamá-lo de "Chef de Baixo Nível" e "pior reality culinário que já passou em TV aberta".