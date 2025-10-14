Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ganhador do MasterChef detona fala da Globo sobre Chef de Alto Nível: 'Ninguém lembra'

Cesar Yukio alfinetou o programa global nas redes sociais após declaração de diretora no UpFront Globo 2025

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:23

Diretora de 'Chef de Alto Nível' da Globo zombou do MasterChef da Band
Diretora de 'Chef de Alto Nível' da Globo zombou do MasterChef da Band Crédito: Reprodução

No UpFront Globo 2026, evento onde a emissora do Plim Plim apresenta as propostas de conteúdo o próximo ano, a diretora do reality “Chef de Alto Nível”, Renata Vanzetto, colocou o programa que dirige lá em cima ao compará-lo com o MasterChef, da Band. Renata afirmou que um episódio do programa da Globo deu mais audiência que todas as temporadas juntas do MasterChef.

O chef Cesar Yukio, campeão do MasterChef Confeitaria 2024, resolveu usar suas redes para alfinetar a postura da Globo no evento e ainda detonou o programa comandado por Ana Maria Braga. 

Participantes do MasterChef Confeitaria 2025

Natan Montenegro, 27 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Lucas Constantini, 35 anos – Bueno Brandão (MG) por Divulgação/Band
Aline Gonçalves, 35 anos – Curitiba (PR) por Divulgação/Band
Italo Andrade, 28 anos – Salvador (BA) por Divulgação/Band
Johnlee, 44 anos – Caxias do Sul (RS) por Divulgação/Band
Juliana Braga, 43 anos – Vinhedo (SP) por Divulgação/Band
Jéssica Paiva, 27 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Leo Salles, 29 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band
Letícia Momma, 28 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Marina Queiroz, 51 anos – Botucatu (SP) por Divulgação/Band
Luiza Vilhena, 31 anos – Belo Horizonte (MG) por Divulgação/Band
Ramiro Bertassin, 47 anos – São Paulo (SP) por Divulgação/Band
Wagner Nascimento, 45 anos – Itambacuri (MG) por Divulgação/Band
1 de 13
Natan Montenegro, 27 anos – Rio de Janeiro (RJ) por Divulgação/Band

“Alguém lembra o nome de pelo menos 2 participantes desse programa?? Não vale correr no google pra pesquisar! Rs. Masterchef >>> qualquer outro reality culinário. Ninguém chuta cachorro morto... se fossem tão bons assim nem citariam a concorrência”, escreveu Cesar nesta terça-feira (14) no X (antigo Twitter).

O confeiteiro ainda rebateu uma fala de uma internauta sobre o "Chef de Alto Nível" ser mais atraente para o mercado de publicidade por sua audiência. "Masterchef: 12 anunciantes + 10 (Confeitaria) + 15 (Celebridades). Chef de Alto Nivel: 3 anunciantes", detalhou ele. 

As opiniões dos telespectadores foram dividas. Enquanto alguns disseram que Renata apenas apresentou um dado, outros criticaram a Globo pela postura combatida com a concorrência. Muitos ainda usaram as redes para criticar o reality culinário apresentado por Ana Maria e chegaram a chamá-lo de "Chef de Baixo Nível" e "pior reality culinário que já passou em TV aberta".

Leia mais

Imagem - Climão: ex-Barcelona troca farpas no MasterChef com ex-esposa que o traiu

Climão: ex-Barcelona troca farpas no MasterChef com ex-esposa que o traiu

Imagem - Após denunciar influenciadores, Felca será apresentador na Globo; confira

Após denunciar influenciadores, Felca será apresentador na Globo; confira

Imagem - Eliana assume horário de Luciano Huck na Globo e passado amoroso entre os dois volta à tona

Eliana assume horário de Luciano Huck na Globo e passado amoroso entre os dois volta à tona

Tags:

Band Globo Masterchef

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa