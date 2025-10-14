Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após denunciar influenciadores, Felca será apresentador na Globo; confira

Youtuber viralizou ao expor casos de sexualização infantil nas redes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:11

Felca fala sobre vídeo viral no Altas Horas
Felca fala sobre vídeo viral no Altas Horas Crédito: Reprodução / Globo

O influenciador Felca, conhecido por seus vídeos no YouTube e por denunciar a adultização e sexualização de crianças nas redes sociais, acaba de dar um novo passo na carreira. Ele foi confirmado como apresentador de um quadro sobre saúde mental no Fantástico, da TV Globo, com estreia prevista para 2026.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13), durante o Upfront Globo 2026, evento que apresenta as novidades da emissora para o mercado publicitário. A cerimônia ocorreu no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e reuniu nomes do entretenimento, executivos e jornalistas.

A série apresentada por Felca será dividida em seis episódios e abordará como o uso das redes sociais afeta a saúde mental de crianças e adolescentes. O quadro vai tratar de temas como autoestima, bullying, relacionamentos, ansiedade e depressão, mostrando os impactos da vida digital nas novas gerações.

Leia mais

Imagem - Fortuna bilionária de Diane Keaton será dividida entre os dois filhos; valor impressiona

Fortuna bilionária de Diane Keaton será dividida entre os dois filhos; valor impressiona

Imagem - Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Gaby Spanic ameaça deixar 'A Fazenda 17' após brigas com peão: 'Quero sair daqui!'

Imagem - Lore Improta é criticada por passar o Dia das Crianças longe da filha e rebate: 'Vão viver!'

Lore Improta é criticada por passar o Dia das Crianças longe da filha e rebate: 'Vão viver!'

“A ideia é abrir espaço para conversas sinceras sobre o que acontece dentro da cabeça dos jovens conectados o tempo todo”, explicou uma fonte da emissora durante o evento.

Felca, cujo nome verdadeiro é Felipe Bressanim Pereira, ganhou notoriedade ao expor o influenciador Hytalo Santos, acusado de produzir conteúdo com características de pedofilia. O caso ganhou enorme repercussão nas redes sociais, colocando o criador de conteúdo no centro do debate sobre responsabilidade digital e proteção infantil.

Segundo informações da Globo, a nova série busca promover conscientização e reflexão sobre o impacto das redes sociais na mente humana, especialmente entre crianças e jovens que passam horas conectados diariamente.

Felca

Felca   por Reprodução | Redes Sociais
Felca é considerado um galã por alguns internautas por Reprodução | Redes Sociais
Felca faz vídeos experimentando produtos da We Pink por Reprodução | Redes Sociais
Felca  por Reprodução | Redes Sociais
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca debochou das lives NPC e doou o dinheiro que ganhou testando sua adesão por Reprodução
Felca denunciou a adultização de crianças em vídeo que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em 1 dia por Reprodução / Youtube
Felca experimentando a base da Virginia por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Felca   por Reprodução | Redes Sociais

Além de Felca, outras novidades marcarão o Fantástico em 2026. A jornalista Maju Coutinho vai comandar um quadro especial em que surpreenderá entregadores de delivery, ouvindo suas histórias de vida e bastidores do trabalho nas grandes cidades.

Outros temas de destaque na nova temporada incluem inteligência artificial, com a continuidade do projeto Mentes Digitais, e o lançamento de Código da Vida, quadro dedicado a avanços da genética, medicina e saúde.

Leia mais

Imagem - Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros

Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros

Imagem - 5 dicas para ativar a energia da primavera em casa com o Feng Shui

5 dicas para ativar a energia da primavera em casa com o Feng Shui

Imagem - 3 receitas incríveis com leite de coco 

3 receitas incríveis com leite de coco 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Felca vai apresentar quadro no Fantástico em 2026

Adolescente é apreendido por ameaças a psicóloga que deu entrevista a Felca

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Fãs pedem para Felca investigar Bia Miranda e Gato Preto

Felca revela que bullying e agressões na escola geraram fobia social: ‘Aprendi que as pessoas são cruéis’

Tags:

Felca

Mais recentes

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
Imagem - VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo

VÍDEO: Apresentador se revolta e chama William Bonner de 'babaca e idiota' ao vivo
Imagem - VÍDEO: Padre é flagrado com a noiva de fiel escondida embaixo da pia e escândalo viraliza nas redes

VÍDEO: Padre é flagrado com a noiva de fiel escondida embaixo da pia e escândalo viraliza nas redes

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)