TELEVISÃO

Após denunciar influenciadores, Felca será apresentador na Globo; confira

Youtuber viralizou ao expor casos de sexualização infantil nas redes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:11

Felca fala sobre vídeo viral no Altas Horas Crédito: Reprodução / Globo

O influenciador Felca, conhecido por seus vídeos no YouTube e por denunciar a adultização e sexualização de crianças nas redes sociais, acaba de dar um novo passo na carreira. Ele foi confirmado como apresentador de um quadro sobre saúde mental no Fantástico, da TV Globo, com estreia prevista para 2026.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13), durante o Upfront Globo 2026, evento que apresenta as novidades da emissora para o mercado publicitário. A cerimônia ocorreu no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e reuniu nomes do entretenimento, executivos e jornalistas.

A série apresentada por Felca será dividida em seis episódios e abordará como o uso das redes sociais afeta a saúde mental de crianças e adolescentes. O quadro vai tratar de temas como autoestima, bullying, relacionamentos, ansiedade e depressão, mostrando os impactos da vida digital nas novas gerações.

“A ideia é abrir espaço para conversas sinceras sobre o que acontece dentro da cabeça dos jovens conectados o tempo todo”, explicou uma fonte da emissora durante o evento.

Felca, cujo nome verdadeiro é Felipe Bressanim Pereira, ganhou notoriedade ao expor o influenciador Hytalo Santos, acusado de produzir conteúdo com características de pedofilia. O caso ganhou enorme repercussão nas redes sociais, colocando o criador de conteúdo no centro do debate sobre responsabilidade digital e proteção infantil.

Segundo informações da Globo, a nova série busca promover conscientização e reflexão sobre o impacto das redes sociais na mente humana, especialmente entre crianças e jovens que passam horas conectados diariamente.

Além de Felca, outras novidades marcarão o Fantástico em 2026. A jornalista Maju Coutinho vai comandar um quadro especial em que surpreenderá entregadores de delivery, ouvindo suas histórias de vida e bastidores do trabalho nas grandes cidades.