5 dicas para ativar a energia da primavera em casa com o Feng Shui

Ligada ao elemento Madeira, a estação simboliza crescimento e renovação, convidando a abrir novos caminhos

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:43

O Feng Shui ajuda a trazer a energia da primavera para a decoração da casa Crédito: Imagem: Teeraphan Pensupha | Shutterstock

A primavera é a estação do ano que simboliza a energia da expansão. É um período marcado pelo renascimento, pela vitalidade e pelo crescimento, tanto na natureza quanto na vida das pessoas. No Feng Shui, essa força está associada ao elemento Madeira, que representa o brotar, o florescer e o prosperar.

Para as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, especialistas em Feng Shui e sócias do BTliê Arquitetura, a primavera é a época ideal para alinhar os ambientes com as metas pessoais e familiares.

O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa que busca harmonizar a energia dos ambientes, residenciais ou comerciais, para promover o bem-estar dos ocupantes. Isso acontece por meio da posição dos móveis, da escolha de materiais, cores e elementos naturais, além da organização, limpeza e intenção de uso.

Estações e elementos da natureza

De acordo com o Feng Shui, cada estação do ano corresponde a um dos cinco elementos da natureza: a primavera é associada à Madeira, simbolizando crescimento e renovação; o verão ao Fogo, representando energia e paixão; o outono ao Metal, ligado à colheita e à maturidade; o inverno à Água, tempo de introspecção e preparo para o recomeço; e a Terra rege as transições, ou seja, os momentos de equilíbrio entre as estações. Assim, o movimento da natureza serve de guia para a casa acompanhar os ciclos de renovação e equilíbrio.

“A primavera tem muita força de reinício. É o momento de brotar, florescer e colocar em evidência aquilo que queremos que cresça na vida. O inverno foi usado para limpar e desapegar. Agora é hora de rever planos e plantar novas metas, aproveitando a energia de iniciativa que a estação traz”, analisa Belisa Mitsuse.

Estampas que ativam o crescimento e a prosperidade

Uma forma fácil e acessível de ativar a energia da primavera dentro de casa é por meio da decoração — e as estampas são grandes aliadas nesse processo. Almofadas, roupas de cama, mantas, cortinas e outros itens podem ajudar a despertar a vibração do elemento Madeira, que representa expansão, vitalidade e prosperidade.

“A decoração é uma das formas mais simples de aplicar o Feng Shui, sem exigir grandes reformas ou mudanças estruturais. Pequenos detalhes já transformam a energia do ambiente”, explica Belisa Mitsuse.

As especialistas indicam motivos florais, que remetem ao florescer típico da estação, além de listras verticais, que simbolizam o crescimento e o elemento Madeira. “Imagine a ilustração de uma floresta e todos os troncos das árvores, as listras verticais representam esse cenário e o movimento de subir, brotar e alcançar o alto”, revela Estefânia Gamez.

Não gosta de estampas? Aposte nos tons de verde para evocar o elemento Madeira e a energia do crescimento, indicam as arquitetas.

Frescor e vitalidade para os ambientes

Além da simbologia, as arquitetas explicam que a primavera traz oportunidades práticas para melhorar a casa. “Com as temperaturas em elevação, é o momento de abrir as janelas, deixar o ar circular e guardar as mantas e tecidos mais pesados do inverno. A estação também convida a enfeitar os ambientes com as cores vibrantes das flores, que trazem frescor e vitalidade”, afirma Estefânia Gamez.

De acordo com a especialista, o resultado não é apenas estético: o humor dos moradores tende a acompanhar essa mudança, reforçando a sensação de leveza e renovação.

O ciclo da primavera estimula iniciativa e organização Crédito: Imagem: Archi_Viz | Shutterstock

Planeje o que quer fazer florescer

Para além da decoração e da energia nos ambientes, a primavera também é um convite para olhar para dentro e projetar o futuro. “Agora é o momento de fazer crescer o que a pessoa quer, colocar em evidência as coisas que mais deseja, rever planos e metas para realmente fazer acontecer”, explica Belisa Mitsuse.

Segundo as arquitetas, o ciclo da primavera estimula iniciativa e organização. Uma boa forma de aproveitar esse movimento é visualizar e escrever objetivos, revisitar o que ainda não saiu do papel em 2025 e começar a planejar os próximos passos para 2026. “Essa energia de expansão pode ser aplicada tanto à casa quanto à vida pessoal. Quanto mais claro o propósito, mais fácil alinhar escolhas e ambientes para que eles apoiem esses planos”, completa Estefânia Gamez.

Família e prosperidade: os guás da primavera

No Feng Shui, cada área da casa está relacionada a um aspecto da vida do morador . Esses setores são organizados pelo baguá, um mapa octogonal aplicado sobre a planta do imóvel. Entre os nove guás existentes, dois estão diretamente ligados à energia da primavera e ao elemento Madeira: família e prosperidade.

De acordo com as especialistas, a aplicação do baguá pode ser feita de forma simples: tenha em mãos o baguá e a planta baixa do imóvel ou do cômodo; em seguida, posicione o mapa alinhado com a parede da porta de entrada. Assim, a área da família fica localizada no lado esquerdo, enquanto a prosperidade aparece no canto superior esquerdo.

“Ativar essas áreas não significa mudar toda a decoração, mas incluir elementos que representem vitalidade e expansão, como plantas, objetos de madeira ou cilíndricos, estampas com listras verticais ou toques de verde”, orienta Estefânia Gamez.

Elementos ligados à primavera podem ser inseridos na decoração da casa Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Ativando a energia da primavera em casa

Abaixo, confira cinco dicas para ativar a energia da primavera em casa, trazendo energia de renovação e crescimento!

1. Reorganize e abra espaço

Guardar roupas pesadas, limpar armários e descartar o que não faz mais sentido é um primeiro passo essencial. “Ao abrir espaço físico, a pessoa abre espaço para o novo na própria vida”, comenta Belisa Mitsuse.

2. Traga plantas e flores vivas

O elemento Madeira se expressa em plantas que crescem e florescem. Folhagens, flores e até árvores em vasos ativam a energia de vitalidade. “As plantas conectam a casa com a natureza e reforçam o ciclo de expansão da primavera”, diz Estefânia Gamez.

3. Invista em luz natural e ventilação

Aproveitar dias mais longos e as temperaturas mais altas significa abrir janelas, deixar o ar circular e a luz entrar. Essa é uma forma simples de ativar o chi (fluxo de energia) nos ambientes.

4. Use cores e formas ligadas ao elemento Madeira

Além das plantas e do próprio material, o elemento Madeira é representado no Feng Shui pela cor verde, em suas diferentes tonalidades, pelo formato cilíndrico e pelas listras verticais. Eles podem aparecer em almofadas, cortinas, quadros ou pequenos objetos.

5. Ative as áreas da família e da prosperidade

No mapa do Feng Shui , essas áreas ficam ligadas à energia da Madeira. Utilize o baguá para identificar em quais cômodos do seu imóvel estão os guás da família e da prosperidade e caprichar nos cuidados. Vale verificar se algo precisa de reparo, o que pode ser melhorado e ativado pela decoração.