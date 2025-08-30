Acesse sua conta
Adolescente é apreendido por ameaças a psicóloga que deu entrevista a Felca

Menor é apontado como administrador de um grupo virtual que orquestrava ataques contra moradores de rua

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:51

Felca expôs adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais
Felca expôs adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A Justiça de Alagoas determinou a internação provisória de um adolescente de Arapiraca, acusado de ato infracional análogo ao crime de ameaça contra uma psicóloga que concedeu entrevista ao influenciador digital Felca. A medida vale por até 45 dias e inclui busca e apreensão na residência do jovem para coleta de objetos, documentos e outros elementos relevantes para a investigação.

Segundo o juiz Anderson Passos, titular da 1.ª Vara Cível de Arapiraca, "os fatos sob apuração são de extrema gravidade, havendo inclusive indícios de múltiplas vítimas, razão pela qual entende este magistrado que os elementos probatórios até então coligidos são suficientes para justificar, neste momento, o cerceamento da liberdade do adolescente".

O adolescente é apontado como administrador de um grupo virtual que orquestrava ataques contra moradores de rua. Além disso, consta no processo que ele teria envolvimento em exploração sexual de menores, promoção de estupro virtual, indução, instigação e auxílio à automutilação, "doxxing" e apologia ao nazismo.

A psicóloga passou a receber insultos e ameaças de morte por e-mail após falar sobre o tema da adultização infantil. Em uma das mensagens, o jovem escreveu: "Você mexeu em um ninho de abelhas". A polícia chegou ao adolescente após a extração de dados de IMEIs e endereços IP, método que, segundo o juiz, reforça a necessidade da internação provisória para proteger o andamento das investigações e prevenir novos atos infracionais.

Na mesma investigação, um homem de 21 anos foi preso na segunda-feira, 25, em Olinda, por suspeita de ameaçar Felca de morte e comercializar pornografia infantil. Cayo Lucas Rodrigues dos Santos foi detido em uma ação conjunta das polícias de São Paulo e Pernambuco, junto com outro jovem, Paulo Vinícius. No momento da abordagem, o computador da dupla estava aberto na tela de acesso à plataforma da Secretaria da Segurança Pública de Pernambuco.

O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, afirmou que o suspeito tentava "inserir dados, vendendo mandados de busca e prisão falsos", situação que será analisada pericialmente.

O caso ganhou repercussão após o influenciador Felca, que possui milhões de seguidores no Instagram, YouTube e X, publicar vídeo denunciando a adultização de crianças nas redes sociais. O conteúdo mostrou, em 50 minutos, como algoritmos podem direcionar menores a públicos pedófilos e contou com a entrevista da psicóloga que depois foi ameaçada. O vídeo também mencionou Hytalo Santos, preso em São Paulo em 15 de agosto sob suspeita de exploração sexual infantil, que nega as acusações.

O debate motivou ações legislativas. O Senado aprovou, na quarta-feira, 27, o projeto de lei conhecido como "ECA Digital", voltado à proteção de crianças e adolescentes online. O texto agora aguarda sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

