LEGADO DE HOLLYWOOD

Fortuna bilionária de Diane Keaton será dividida entre os dois filhos; valor impressiona

Atriz vencedora do Oscar faleceu no último sábado (11); causas da morte ainda não foram divulgadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:02

Diane Keaton Crédito: Reprodução

A morte da atriz Diane Keaton, aos 79 anos, deixou fãs e colegas de Hollywood em luto e também chamou atenção pelo tamanho de seu legado. Segundo o Page Six, a estrela de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) deixou uma fortuna avaliada em cerca de US$ 100 milhões, o equivalente a mais de R$ 555 milhões, que será dividida igualmente entre seus dois filhos adotivos, Dexter Keaton White, de 29 anos, e Duke Keaton, de 25.

Diane Keaton faleceu no último sábado, 11 de outubro de 2025, em Los Angeles. As causas da morte não foram reveladas oficialmente, mas amigos próximos afirmaram que a atriz vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses.

Além de seu extenso trabalho no cinema, que inclui clássicos como O Poderoso Chefão e Alguém Tem Que Ceder, Keaton também construiu uma fortuna considerável com outro talento: a compra e restauração de imóveis de luxo. O Page Six destacou que a artista costumava reformar casas históricas na Califórnia e revendê-las com grande lucro.

Em março de 2025, poucos meses antes de morrer, Diane surpreendeu ao colocar sua mansão em Los Angeles à venda por US$ 29 milhões, cerca de R$ 161 milhões. A propriedade, com cinco quartos e sete banheiros, refletia o estilo sofisticado e minimalista da atriz. Não se sabe se o imóvel chegou a ser vendido.

Em entrevista de 2008 à revista Ladies Journal, Diane falou sobre a decisão de adotar: “Eu nunca tive um impulso irresistível de ser mãe. Era algo que eu considerava, mas demorou para me entregar à ideia. Quando finalmente aconteceu, percebi que era o momento certo”, disse na época.

Dexter Keaton White, adotada em 1996, é empresária e sócia de uma clínica veterinária. Casada com Jordan White desde 2020, ela costuma compartilhar registros de sua vida pessoal nas redes sociais. Já Duke Keaton, adotado em 2001, mantém uma postura mais reservada e evita a exposição pública.

O portal TMZ teve acesso a um áudio do resgate da atriz, feito por um funcionário do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. Na gravação, o profissional relata: “[Unidade de] Resgate 19, pessoa caída”.

De acordo com o site, Diane foi encontrada em sua casa em Beverly Hills e levada para um hospital próximo, onde não resistiu.