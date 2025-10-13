Acesse sua conta
Lore Improta é criticada por passar o Dia das Crianças longe da filha e rebate: 'Vão viver!'

Durante viagem a trabalho, dançarina visitou a Disney e respondeu críticas de internautas sobre não estar com a filha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:45

Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças'
Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças' Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta está fora do país a trabalho e aproveitou a passagem por Paris, na França, para conhecer o parque da Disney com amigos. A dançarina, que é casada com o cantor Léo Santana, compartilhou nas redes sociais, no último domingo (12), um álbum de fotos da visita e uma reflexão sobre o momento.

“Meu presente do Dia das Crianças não poderia ser melhor: conhecendo a Disney de Paris com meus amigos! E claro que levei minha pituquinha, mesmo de longe, pra essa magia!”, escreveu Lore, mostrando que fez uma videochamada com a filha Liz diretamente do parque.

Apesar da postagem leve, a ausência da artista com a filha no Dia das Crianças gerou comentários negativos de alguns internautas. Diante das críticas, Lore decidiu se pronunciar e desabafou nos Stories.

“Continuarei viajando a trabalho, continuarei tendo tempo de qualidade com minha filha, continuarei viajando só com o meu marido. É maravilhoso quando a gente vai junto, mas também é maravilhoso quando viaja sozinha. Povo tem mania de viver agarrado”, afirmou.

Ela reforçou que Liz passou o dia em Salvador ao lado do pai e dos avós. “Hoje ela estava com o papai dela, curtindo o Dia das Crianças com ele e com meus pais. Amanhã ela tem aula, né, galera? A gente paga escola cara! Trabalhamos pra isso”, brincou.

Lore Improta é criticada por viajar para a Disney sem a filha no Dia das Crianças

Lore Improta abre álbum de fotos na Disney, em Paris: 'Meu presente de Dia das Crianças'

A dançarina também criticou a cobrança excessiva que mães recebem quando viajam sem os filhos. “Eu fico impressionada com a quantidade de comentários quando mulheres, que são mães, postam que estão vivendo sem os filhos. É o século XXI, gente. O pior é que são outras mulheres tentando desestabilizar. A mim não desestabiliza, porque eu tenho noção do meu maternar”, declarou.

Lore finalizou com um recado direto às seguidoras: “Mulheres, vão viver a vida de vocês. Eu já viajava antes da Liz nascer e vou continuar viajando. Com ela, sem ela, com marido, sem marido. Seguirei.”

