Sogro de Alexandre Nero faz pedido curioso sobre 'Vale Tudo' e ator reage: 'Estraga o entretenimento'

Ator revelou como mantém suspense sobre quem matou a bilionária e comenta teorias do público

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:04

Alexandre Nero comenta desconfiança de Leila com Marco Aurélio em Vale Tudo
Alexandre Nero comenta desconfiança de Leila com Marco Aurélio em Vale Tudo Crédito: Reprodução/Globo

O mistério em torno do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) continua movimentando tanto o público quanto o elenco de Vale Tudo. Alexandre Nero, que vive o empresário Marco Aurélio e está entre os cinco principais suspeitos, contou que o suspense invadiu até sua vida pessoal.

Em entrevista ao Extra., o ator revelou que seu sogro, grande fã da novela, chegou a perguntar diretamente sobre o desfecho da trama. “Ele me perguntou: ‘Quem matou Odete Roitman?’ Eu brinquei: ‘Quer mesmo saber? Posso contar…’. E ele respondeu: ‘Não, não quero’”, contou Nero. Para ele, descobrir e revelar o assassino estraga a experiência de milhões de telespectadores.

O ator também se diverte com as diversas teorias que surgem nas redes sociais, que vão desde os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio, Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira), até personagens improváveis, como Sarita (Luara Telles) e Tiago (Pedro Waddington), neto da vítima.

“Gosto de me surpreender, por isso não quis saber como os colegas gravaram suas versões. É muito interessante ver como o público cria hipóteses de tudo quanto é jeito e depois se diverte afirmando que já sabia”, acrescentou.

Alexandre Nero
Alexandre Nero por Reprodução/Redes Sociais
Tiago (Pedro Waddington) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) por Reprodução/Léo Rosário/Globo
Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Alexandre Nero surpreende roda de samba no Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Odete (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) por Reprodução
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo por TV Globo/Reprodução
Reginaldo Faria e Alexandre Nero interpretam Marco Aurélio em diferentes versões da novela por Reprodução
Diana Sabadini relembra episódio desconfortável com o ator Alexandre Nero na Globo por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Nero publicou imagens das gravações de "Vale Tudo" por Reprodução
Alexandre Nero por Reprodução
Pedro (Alexandre Nero): Dono de uma fábrica de bentonita, poderoso empresário é acusado pelo sumiço de Nonato por Foto: Estevam Avellar/TV Globo
Alexandre Nero

Além disso, surgiram novas informações sobre cenas secretas gravadas para manter o mistério no ar. Leila (Carolina Dieckmann), Olavo (Ricardo Teodoro) e Eugênio (Luis Salem) participaram de sequências extras não incluídas nos roteiros oficiais, marcadas com a palavra “sigiloso”.

A estratégia da produção, que contou com dez finais diferentes gravados, reforça o esforço para evitar vazamentos e preservar a tensão até o último capítulo, garantindo que a identidade do assassino de Odete Roitman seja revelada apenas no momento certo.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo"

Alexandre Nero Vale Tudo

