Sogro de Alexandre Nero faz pedido curioso sobre 'Vale Tudo' e ator reage: 'Estraga o entretenimento'

Ator revelou como mantém suspense sobre quem matou a bilionária e comenta teorias do público

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:04

Alexandre Nero comenta desconfiança de Leila com Marco Aurélio em Vale Tudo Crédito: Reprodução/Globo

O mistério em torno do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) continua movimentando tanto o público quanto o elenco de Vale Tudo. Alexandre Nero, que vive o empresário Marco Aurélio e está entre os cinco principais suspeitos, contou que o suspense invadiu até sua vida pessoal.

Em entrevista ao Extra., o ator revelou que seu sogro, grande fã da novela, chegou a perguntar diretamente sobre o desfecho da trama. “Ele me perguntou: ‘Quem matou Odete Roitman?’ Eu brinquei: ‘Quer mesmo saber? Posso contar…’. E ele respondeu: ‘Não, não quero’”, contou Nero. Para ele, descobrir e revelar o assassino estraga a experiência de milhões de telespectadores.

O ator também se diverte com as diversas teorias que surgem nas redes sociais, que vão desde os cinco principais suspeitos: Marco Aurélio, Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira), até personagens improváveis, como Sarita (Luara Telles) e Tiago (Pedro Waddington), neto da vítima.

“Gosto de me surpreender, por isso não quis saber como os colegas gravaram suas versões. É muito interessante ver como o público cria hipóteses de tudo quanto é jeito e depois se diverte afirmando que já sabia”, acrescentou.

Além disso, surgiram novas informações sobre cenas secretas gravadas para manter o mistério no ar. Leila (Carolina Dieckmann), Olavo (Ricardo Teodoro) e Eugênio (Luis Salem) participaram de sequências extras não incluídas nos roteiros oficiais, marcadas com a palavra “sigiloso”.

A estratégia da produção, que contou com dez finais diferentes gravados, reforça o esforço para evitar vazamentos e preservar a tensão até o último capítulo, garantindo que a identidade do assassino de Odete Roitman seja revelada apenas no momento certo.