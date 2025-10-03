HOJE É 3 DE OUTUBRO!

'Meninas Malvadas': veja como estão os atores do icônico filme 20 anos depois

Os protagonistas de Meninas Malvadas continuam marcando gerações e surpreendendo fora das telas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:09

Meninas Malvadas Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (03), a Sessão da Tarde exibe Meninas Malvadas (Mean Girls), filme que marcou uma geração e completou 20 anos em 2024. A produção conta a história de Cady Heron (Lindsay Lohan), uma adolescente criada na África, que ao retornar aos Estados Unidos entra em uma escola onde as populares são lideradas por Regina George (Rachel McAdams). Frases como “Às quartas usamos rosa” e “No dia 3 de outubro, ele me perguntou que dia era” se tornaram parte da cultura pop.

Rachel McAdams (Regina George)

A vilã adorada pelo público conquistou papéis de destaque após Meninas Malvadas, incluindo Diário de uma Paixão, Meia-Noite em Paris e Spotlight - Segredos Revelados, pelo qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2016 começou um relacionamento com Jamie Linden e tem dois filhos. Recentemente participou da série True Detective e entrou para o Universo Cinematográfico da Marvel em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Lindsay Lohan (Cady Heron)

Lindsay, que tinha 19 anos quando estrelou o filme, hoje tem 39. Enfrentou uma pausa na carreira entre 2014 e 2018 devido a problemas pessoais, retornando aos trabalhos com filmes como Uma Quedinha de Natal (2022) e Sexta-Feira Mais Louca Ainda. No ano passado, realizou o sonho de ser mãe com o nascimento de Luai, fruto de seu relacionamento com o empresário Bader Shammas.

Amanda Seyfried (Karen Smith)

Amanda estreou no cinema com Meninas Malvadas e consolidou carreira com sucessos como Dear John, Mamma Mia! e Les Misérables. Em 2021, recebeu sua primeira indicação ao Oscar por Mank. Aos 39 anos, é mãe de dois filhos com o ator Thomas Sadoski e continua sendo uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood.

Lacey Chabert (Gretchen Wieners)

Conhecida por filmes e séries infantis antes de Mean Girls, Lacey construiu carreira principalmente em produções natalinas. Hoje com 43 anos, é casada com David Nehdar e mãe de Julia Mimi Bella Nehdar.

Jonathan Bennett (Aaron Samuels)

O galã da época continuou atuando esporadicamente, mas seu último trabalho registrado é de 2013. Em 2017, assumiu publicamente sua homossexualidade e desde 2022 é casado com o apresentador Jaymes Vaughan, vivendo em Los Angeles.