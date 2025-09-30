Acesse sua conta
Ana Clara morre após levar tiro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Veja o que acontece depois

Cuidadora é baleada em cena tensa da trama; reta final reserva mais mortes e revelações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:21

Ana Clara desafia Odete Roitman ao proteger segredo do filho vivo em “Vale Tudo”
Ana Clara desafia Odete Roitman ao proteger segredo do filho vivo em “Vale Tudo” Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de Vale Tudo segue deixando os telespectadores em choque no capítulo exibido na última segunda-feira (29). A cena mostrou o confronto entre Odete Roitman (Débora Bloch) e Ana Clara (Samantha Jones), que terminou de forma trágica: a vilã disparou contra a jovem na frente de Leonardo (Guilherme Magon).

Gravemente ferida, Ana Clara não resiste ao tiro e acaba morrendo. No entanto, antes de perder a vida, ela ainda consegue acionar sua localização e pedir ajuda para Heleninha (Paolla Oliveira). Com o apoio de Jarbas (Leandro Firmino), a artista plástica segue as pistas e, nesse percurso, se depara com uma grande revelação: o irmão gêmeo, dado como morto, está vivo.

Nos próximos capítulos, novas reviravoltas virão à tona. Durante uma reunião na mansão de Celina (Malu Galli), o segredo que Odete esconde há mais de dez anos finalmente será exposto, abalando sua imagem e provocando a ruptura definitiva com a família. Leonardo, por sua vez, retorna para o convívio familiar após o escândalo.

Essa reta final da novela já acumulou duas tentativas de assassinato - contra Marco Aurélio (Alexandre Nero) e a própria Odete -além da morte de Mário Sérgio (Thomás Aquino). E o suspense só aumenta: na próxima semana, a poderosa empresária será encontrada morta em um quarto de hotel, levando a investigação policial a apontar novos suspeitos.

O último capítulo de Vale Tudo vai ao ar no dia 17 de outubro, prometendo revelar quem matou Odete Roitman.

