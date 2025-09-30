SUSPENSE

Não morreu? Velório de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’ gera suspense com caixão fechado

Sequência decisiva da trama contou com elenco completo e figurantes em gravação no Cemitério de São Francisco Xavier

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:03

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

As cenas do velório e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, que vão ao ar na próxima semana, foram gravadas nesta segunda-feira (29) no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, Zona Norte do Rio. Nos bastidores, o clima foi descontraído: Carolina Dieckmann, intérprete de Leila, apareceu sorridente ao lado de Alexandre Nero (Marco Aurélio), Cauã Reymond (César) e Ricardo Teodoro (Olavo).

Outros atores do elenco e diversos figurantes também participaram das sequências, com a Globo montando uma superprodução para garantir realismo ao momento. Um detalhe chamou atenção de quem acompanhava as gravação, o caixão estava fechado o tempo todo, gerando uma discussão de que a megera poderia “ressuscitar” no último capítulo.

Na trama, Odete será encontrada morta em seu quarto de hotel na próxima segunda-feira (6 de outubro), iniciando uma série de tensões. No enterro, Marco Aurélio tenta acalmar Leila, que está visivelmente nervosa, enquanto Bartolomeu (Luis Melo) orienta Fernanda (Ramille) a observar atentamente os presentes. O caixão permanecerá fechado durante toda a cerimônia, sem que ninguém veja o corpo.