Descubra quanto os participantes de ‘Casamento às Cegas 50+’ recebem para buscar o amor no reality

Reality reúne elenco acima de 50 anos, mas apenas um casal saiu casado da quinta temporada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:39

Participante recebem R$ 1.500 para buscar o amor na Netflix
Participantes recebem R$ 1.500 para buscar o amor na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Em sua quinta edição, o reality Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde trouxe um elenco formado apenas por participantes com mais de 50 anos, mostrando que nunca é tarde para encontrar o amor. Mas quanto eles recebem para participar do programa?

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, cada participante recebe um cachê único de R$ 1.500, valor modesto perto da exposição mundial que o reality proporciona. A remuneração reforça que, para muitos, a “moeda de troca” é a visibilidade oferecida pelo streaming. O programa é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Casamento às Cegas 50+

Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix
Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix
Lica e Leonardo por Julia Mataruna/Netflix
Nívia e Ricardo por Julia Mataruna/Netflix
Sílvia e Rivo  por Julia Mataruna/Netflix
Lucielma e Mario Roberto  por Julia Mataruna/Netflix
Aidê e Edmilson por Julia Mataruna/Netflix
1 de 7
Casamento às Cegas 50+ por Julia Mataruna/Netflix

A temporada terminou recentemente, com apenas um casal saindo casado do altar. Aide e Edmilson demonstraram sintonia desde as cabines até a convivência fora delas, e disseram “sim”.

Outros participantes tiveram finais diferentes: Lucielma encerrou o relacionamento com Mario Roberto antes da cerimônia, e Nívia e Ricardo, favoritos do público, chegaram ao altar, mas optaram por não seguir juntos devido às diferenças entre eles.

Netflix Reality Show Casamento às Cegas 50+

