Descubra quanto os participantes de ‘Casamento às Cegas 50+’ recebem para buscar o amor no reality

Heider Sacramento
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:39
Em sua quinta edição, o reality Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde trouxe um elenco formado apenas por participantes com mais de 50 anos, mostrando que nunca é tarde para encontrar o amor. Mas quanto eles recebem para participar do programa?
Segundo a coluna de Fábia Oliveira, cada participante recebe um cachê único de R$ 1.500, valor modesto perto da exposição mundial que o reality proporciona. A remuneração reforça que, para muitos, a “moeda de troca” é a visibilidade oferecida pelo streaming. O programa é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo.
Casamento às Cegas 50+
A temporada terminou recentemente, com apenas um casal saindo casado do altar. Aide e Edmilson demonstraram sintonia desde as cabines até a convivência fora delas, e disseram “sim”.
Outros participantes tiveram finais diferentes: Lucielma encerrou o relacionamento com Mario Roberto antes da cerimônia, e Nívia e Ricardo, favoritos do público, chegaram ao altar, mas optaram por não seguir juntos devido às diferenças entre eles.