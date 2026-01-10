REALITY

Bolo, 'molho' e sangue no olho: Veja como foi a estreia da Casa de Vidro do BBB 26 em Salvador

Conheça os quatro candidatos que disputam as vagas da 'Pipoca' e veja os bastidores da cobertura exclusiva do CORREIO

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 06:30

Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

O jogo começou! Quem passou pelo Shopping Bela Vista, em Salvador, nesta sexta-feira (9) sentiu que a "casa mais vigiada do Brasil" nunca esteve tão perto. O BBB 26 deu seu pontapé inicial com uma dinâmica inédita: cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país simultaneamente. E, claro, o CORREIO foi lá para conferir quem são os rostos que buscam uma vaga na edição histórica do reality.

A movimentação começou cedo. Às 10h, atraindo lojistas e curiosos que paravam para registrar a estrutura montada no segundo piso. Mas o bicho pegou mesmo à tarde. Por volta das 14h30, a aparição dos candidatos 'atrasou', o que não agradou a multidão que já se acotovelava na grade. O resultado? O legítimo "jeitinho baiano" de cobrar: um coro uníssono de "Abre, abre, abre!" ecoou pelo shopping, ignorando as promessas do Big Boss de que a casa abriria "em instantes".

"Eu cheguei às 9h para tentar pegar o melhor lugar, mas agora virou uma muvuca total", contou o jornalista Wellington Paz, que acompanhava a fila desde cedo. Entre um empurra-empurra e outro, ninguém queria perder a chance de espiar quem pode ser o próximo milionário do país.

O fenômeno da Casa de Vidro mudou a rotina do Shopping Bela Vista. Funcionários de lojas próximas e seguranças do empreendimento precisaram redobrar a atenção para garantir o fluxo de clientes, que se misturavam aos fãs ávidos por um registro dos novos 'brothers'. Para muitos lojistas, a movimentação atípica em plena tarde de sexta-feira foi vista com bons olhos.

Quando o vidro finalmente "liberou", a emoção tomou conta. A pernambucana Maxiane Rodrigues, 32, foi a primeira a entrar, ajoelhando-se e vestida de amarelo, agradecendo à mãe e aos orixás. Logo depois, a alagoana Rafaella Fernandes, 29, com o estilo "bagaceira", pulando e abraçando a colega de confinamento; o baiano de Itapuã Leandro Rocha, 42; e o médico potiguar Marcelo Alves, 31.

Como a casa é isolada acusticamente, o público improvisou: mímicas, cartazes e mensagens escritas nas notas do celular foram as ferramentas do público para descobrir cada detalhe dos participantes. "Eu sou da bagaceira, eu boto pra torar mesmo e não tenho medo de nada", avisou Rafaella através dos gestos e da leitura labial, deixando claro que não veio para ser "planta".

Um dos pontos altos da interação aconteceu quando os participantes puderam assistir, através dos vidros, aos vídeos de apresentação postados pelo perfil oficial do programa no Instagram. A pernambucana Maxiane Rodrigues não conteve as lágrimas e, entre agradecimentos, reverenciou suas raízes religiosas. "Obrigada, meu Deus! Okê Arô, meu pai!", exclamou, fazendo o símbolo da flecha em saudação a Oxóssi. "Eu sou filha de Oxóssi e Oxum. Eu tô na Globo!", repetia, emocionada.

Em conversas exclusivas com a reportagem do CORREIO, os candidatos deixaram seus recados finais para garantir o voto do público. O baiano Leandro Rocha apostou na autenticidade: "Quero jogar de verdade, com o coração e sem me esconder. Sabe aquele 'molho' do baiano? Podem esperar muito disso", prometeu.

Já a alagoana Rafaella Fernandes não escondeu que sua estratégia é o confronto direto. "Eu sou da bagaceira, boto pra torar mesmo e não tenho medo de nada. Boto o dedo na cara e não estou nem aí. É a chance da minha vida e vou agarrar com força", disparou. No mesmo tom de determinação, Maxiane convocou a torcida: "Votem em mim! Sou uma mulher retada, com sangue no olho e quero me jogar para o mundo".

O momento mais emocionante da tarde ficou por conta de Leandro Rocha. O produtor cultural de Itapuã, que completou 42 anos na quinta-feira (8), ganhou um "Parabéns" com direito ao clássico coro baiano: "É vatapá, é caruru... o Léo, eu vou comer seu bolo!". A família levou um bolo até a grade, levando o candidato às lágrimas.

"A pressão foi a mil, sou hipertensa, mas agora é só emoção", relatou Josenice, mãe de Leandro, que só descobriu a participação do filho no dia da estreia. A esposa Dominique e a filha Lilica também estavam lá. Leandro, visivelmente emocionado, mandou o recado: "Votem em mim, eu quero jogar de verdade, com o molho do baiano".

O que o baiano busca no BBB 26?

Conversamos com quem estava na grade para saber o que define o voto do soteropolitano. Para a jornalista Luciana Carvalho, 41, que veio de Ilhéus para cobrir o evento, a receita é clara: "Tem que ser verdadeiro, sem máscara e mostrar que está com sangue no olho". Já para o influenciador Mario, 32, de Dias d’Ávila, o segredo é o "molho": "A gente preza por quem representa a Bahia sem fazer jogo confortável".

A expectativa sobre os Veteranos (grupo de ex-BBBs que retornará nesta edição) também dominou as conversas. Nomes como Gil do Vigor, Anamara, Davi Brito e Fernanda Bande foram os mais citados. "Eu ia amar ver o Gil de novo, ele servia memes e era honesto", torce a estudante Daniele, de 24 anos.

Como votar?