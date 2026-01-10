Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolo, 'molho' e sangue no olho: Veja como foi a estreia da Casa de Vidro do BBB 26 em Salvador

Conheça os quatro candidatos que disputam as vagas da 'Pipoca' e veja os bastidores da cobertura exclusiva do CORREIO

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 06:30

Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

O jogo começou! Quem passou pelo Shopping Bela Vista, em Salvador, nesta sexta-feira (9) sentiu que a "casa mais vigiada do Brasil" nunca esteve tão perto. O BBB 26 deu seu pontapé inicial com uma dinâmica inédita: cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país simultaneamente. E, claro, o CORREIO foi lá para conferir quem são os rostos que buscam uma vaga na edição histórica do reality.

A movimentação começou cedo. Às 10h, atraindo lojistas e curiosos que paravam para registrar a estrutura montada no segundo piso. Mas o bicho pegou mesmo à tarde. Por volta das 14h30, a aparição dos candidatos 'atrasou', o que não agradou a multidão que já se acotovelava na grade. O resultado? O legítimo "jeitinho baiano" de cobrar: um coro uníssono de "Abre, abre, abre!" ecoou pelo shopping, ignorando as promessas do Big Boss de que a casa abriria "em instantes".

Leia mais

Imagem - Leandro, baiano que disputa vaga no BBB 26, celebra aniversário na Casa de Vidro Nordeste; veja fotos

Leandro, baiano que disputa vaga no BBB 26, celebra aniversário na Casa de Vidro Nordeste; veja fotos

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

Imagem - Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

"Eu cheguei às 9h para tentar pegar o melhor lugar, mas agora virou uma muvuca total", contou o jornalista Wellington Paz, que acompanhava a fila desde cedo. Entre um empurra-empurra e outro, ninguém queria perder a chance de espiar quem pode ser o próximo milionário do país.

O fenômeno da Casa de Vidro mudou a rotina do Shopping Bela Vista. Funcionários de lojas próximas e seguranças do empreendimento precisaram redobrar a atenção para garantir o fluxo de clientes, que se misturavam aos fãs ávidos por um registro dos novos 'brothers'. Para muitos lojistas, a movimentação atípica em plena tarde de sexta-feira foi vista com bons olhos.

Quando o vidro finalmente "liberou", a emoção tomou conta. A pernambucana Maxiane Rodrigues, 32, foi a primeira a entrar, ajoelhando-se e vestida de amarelo, agradecendo à mãe e aos orixás. Logo depois, a alagoana Rafaella Fernandes, 29, com o estilo "bagaceira", pulando e abraçando a colega de confinamento; o baiano de Itapuã Leandro Rocha, 42; e o médico potiguar Marcelo Alves, 31.

Casa de Vidro Nordeste

Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
1 de 4
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação

Como a casa é isolada acusticamente, o público improvisou: mímicas, cartazes e mensagens escritas nas notas do celular foram as ferramentas do público para descobrir cada detalhe dos participantes. "Eu sou da bagaceira, eu boto pra torar mesmo e não tenho medo de nada", avisou Rafaella através dos gestos e da leitura labial, deixando claro que não veio para ser "planta".

Um dos pontos altos da interação aconteceu quando os participantes puderam assistir, através dos vidros, aos vídeos de apresentação postados pelo perfil oficial do programa no Instagram. A pernambucana Maxiane Rodrigues não conteve as lágrimas e, entre agradecimentos, reverenciou suas raízes religiosas. "Obrigada, meu Deus! Okê Arô, meu pai!", exclamou, fazendo o símbolo da flecha em saudação a Oxóssi. "Eu sou filha de Oxóssi e Oxum. Eu tô na Globo!", repetia, emocionada.

Em conversas exclusivas com a reportagem do CORREIO, os candidatos deixaram seus recados finais para garantir o voto do público. O baiano Leandro Rocha apostou na autenticidade: "Quero jogar de verdade, com o coração e sem me esconder. Sabe aquele 'molho' do baiano? Podem esperar muito disso", prometeu.

Ex-BBBs cotados para participar do grupo dos Veteranos no BBB 26

Sol Vega, do BBB 4 por Reprodução
Sol Vega, do BBB 4 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Sarah Andrade, do BBB 21 por Reprodução
Sarah Andrade, do BBB 21 por Reprodução
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alan Passos, do BBB 5 por Reprodução
Alan Passos, do BBB 5 por Reprodução
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Jonas Sulzbach, do BBB 12 por Reprodução
Aline Mattos, do BBB 13 por Reprodução
Aline Mattos, do BBB 13 por Reprodução
1 de 16
Sol Vega, do BBB 4 por Reprodução

Já a alagoana Rafaella Fernandes não escondeu que sua estratégia é o confronto direto. "Eu sou da bagaceira, boto pra torar mesmo e não tenho medo de nada. Boto o dedo na cara e não estou nem aí. É a chance da minha vida e vou agarrar com força", disparou. No mesmo tom de determinação, Maxiane convocou a torcida: "Votem em mim! Sou uma mulher retada, com sangue no olho e quero me jogar para o mundo".

O momento mais emocionante da tarde ficou por conta de Leandro Rocha. O produtor cultural de Itapuã, que completou 42 anos na quinta-feira (8), ganhou um "Parabéns" com direito ao clássico coro baiano: "É vatapá, é caruru... o Léo, eu vou comer seu bolo!". A família levou um bolo até a grade, levando o candidato às lágrimas.

"A pressão foi a mil, sou hipertensa, mas agora é só emoção", relatou Josenice, mãe de Leandro, que só descobriu a participação do filho no dia da estreia. A esposa Dominique e a filha Lilica também estavam lá. Leandro, visivelmente emocionado, mandou o recado: "Votem em mim, eu quero jogar de verdade, com o molho do baiano".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba quem é Lilica Rocha, filha de baiano que disputa vaga no BBB 26 e dona de hit viral

Mani Reggo marca presença na Casa de Vidro do BBB 26 no Shopping Bela Vista

Enquete BBB 26: Quais participantes da Casa Nordeste você quer ver no BBB?

Ex-morador de rua, pai e morador de Itapuã: quem é Leandro, o baiano que tenta vaga no BBB 26

BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Nordeste

O que o baiano busca no BBB 26?

Conversamos com quem estava na grade para saber o que define o voto do soteropolitano. Para a jornalista Luciana Carvalho, 41, que veio de Ilhéus para cobrir o evento, a receita é clara: "Tem que ser verdadeiro, sem máscara e mostrar que está com sangue no olho". Já para o influenciador Mario, 32, de Dias d’Ávila, o segredo é o "molho": "A gente preza por quem representa a Bahia sem fazer jogo confortável".

A expectativa sobre os Veteranos (grupo de ex-BBBs que retornará nesta edição) também dominou as conversas. Nomes como Gil do Vigor, Anamara, Davi Brito e Fernanda Bande foram os mais citados. "Eu ia amar ver o Gil de novo, ele servia memes e era honesto", torce a estudante Daniele, de 24 anos.

Quais participantes da Casa Nordeste você quer ver no BBB? Vote aqui na enquete do CORREIO.

Veja fotos da estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26

Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 21
Estreia da Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 no Shopping Bela vista, em Salvador por Ana Beatriz Sousa/CORREIO

  • Como votar?

A decisão final está nas mãos do público através do gshow. São quatro candidatos em Salvador disputando a preferência popular contra os participantes das outras quatro casas no Brasil (Manaus, Brasília, São Caetano do Sul e Porto Alegre). Apenas os 10 mais votados de todo o país entrarão oficialmente na segunda-feira (12). O resultado será revelado neste domingo (11), antes do Fantástico. Até lá, a espiadinha segue liberada no Globoplay até às 23h.

Leia mais

Imagem - Saiba quem é Lucas Almeida, repórter do BBB que representa o Nordeste na Casa de Vidro

Saiba quem é Lucas Almeida, repórter do BBB que representa o Nordeste na Casa de Vidro

Imagem - BBB 26: Conheça todos os Pipocas que disputam vaga no reality

BBB 26: Conheça todos os Pipocas que disputam vaga no reality

Imagem - Vaza lista de ex-BBBs que estarão no grupo Veteranos do BBB 26; veja todos

Vaza lista de ex-BBBs que estarão no grupo Veteranos do BBB 26; veja todos

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 Ex-bbb big Brother Brasil Ex-bbbs Casa de Vidro Casa de Vidro Nordeste Leandro (bbb 26)

Mais recentes

Imagem - Oportunidades aparecem sem aviso hoje (10 de janeiro) e abrem caminhos inesperados para 3 signos

Oportunidades aparecem sem aviso hoje (10 de janeiro) e abrem caminhos inesperados para 3 signos
Imagem - A planta ideal para colocar na porta de casa e atrair riqueza e prosperidade em 2026 já é bem conhecida

A planta ideal para colocar na porta de casa e atrair riqueza e prosperidade em 2026 já é bem conhecida
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa