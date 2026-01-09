Saiba quem é Lilica Rocha, filha de baiano que disputa vaga no BBB 26 e dona de hit viral

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 21:51
O Big Brother Brasil 2026 mal começou e já rende boas histórias dos candidatos do grupo ‘pipoca’ que disputam vaga na casa mais vigiada do Brasil. Um deles é Leandro, produtor cultural, de 42 anos, que tem uma história de luta e superação. Sua filha, Lilica Rocha, de apenas 11 anos, puxou a veia artística do pai, e é dona de um hit que viralizou nas redes sociais, “Eu quero pix na conta”.
Lilica Rocha já se apresentou várias vezes no Domingão com Huck e no Caldeirão com Mion. “Ela é muito talentosa. Tudo que faço é pensando nela. É o grande amor da minha vida. Não tive um bom pai e faço por ela tudo aquilo que gostaria que ele tivesse feito por mim”, disse Leandro, em entrevista ao gshow.
Lilica Rocha
Lilica, além de cantora, é uma jovem atriz, compositora e multi-instrumentista, nascida em Salvador, que se destaca pelo seu talento e carisma, misturando referências afrofuturistas em sua música e participando de projetos na TV e no cinema. Ela lançou álbuns, colaborou com artistas como Liniker, e encantou o público em programas, com performances que viralizaram nas redes sociais.