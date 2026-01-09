Acesse sua conta
Saiba quem é Lilica Rocha, filha de baiano que disputa vaga no BBB 26 e dona de hit viral

Adolescente de 11 anos se destaca na música e já fez parceria com Liniker

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 21:51

Leonardo revelou que a filha é muito talentosa
Leonardo revelou que a filha é muito talentosa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Big Brother Brasil 2026 mal começou e já rende boas histórias dos candidatos do grupo ‘pipoca’ que disputam vaga na casa mais vigiada do Brasil. Um deles é Leandro, produtor cultural, de 42 anos, que tem uma história de luta e superação. Sua filha, Lilica Rocha, de apenas 11 anos, puxou a veia artística do pai, e é dona de um hit que viralizou nas redes sociais, “Eu quero pix na conta”.

Lilica Rocha já se apresentou várias vezes no Domingão com Huck e no Caldeirão com Mion. “Ela é muito talentosa. Tudo que faço é pensando nela. É o grande amor da minha vida. Não tive um bom pai e faço por ela tudo aquilo que gostaria que ele tivesse feito por mim”, disse Leandro, em entrevista ao gshow.

Lilica Rocha

Lilia Rocha por Reprodução | Instagram
Lilia Rocha por Sandro Hohorato
Lilia Rocha por Rafael Martins
Lilia Rocha por Divulgação | Rafael Martins
1 de 4
Lilia Rocha por Reprodução | Instagram

Lilica, além de cantora, é uma jovem atriz, compositora e multi-instrumentista, nascida em Salvador, que se destaca pelo seu talento e carisma, misturando referências afrofuturistas em sua música e participando de projetos na TV e no cinema. Ela lançou álbuns, colaborou com artistas como Liniker, e encantou o público em programas, com performances que viralizaram nas redes sociais.

Tags:

bbb 26 Casa de Vidro Casa de Vidro Nordeste Lilica Rocha

