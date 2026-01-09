Acesse sua conta
Leandro, baiano que disputa vaga no BBB 26, celebra aniversário na Casa de Vidro Nordeste; veja fotos

Leandro, de 42 anos, é produtor cultural e arte-educador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Felipe Sena

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:20

Mãe de Leandro levou bolo para comemorar
Mãe de Leandro levou bolo para comemorar Crédito: Ana Beatriz Sousa

Leandro tem uma vida marcada por luta e superação. O produtor cultural, de 42 anos, já chegou a ser morador em situação de rua, mas hoje disputa vaga no reality show mais conhecido do Brasil, o Big Brother Brasil. Nesta sexta-feira (9), aconteceu a inauguração da Casa de Vidro do Nordeste, justamente no dia do aniversário de Leandro. No local, estão seus familiares que celebraram o momento, com muita alegria.

A mãe de Leandro que está no local, vestida de Maria Bonita, como símbolo de representação do Nordeste, pula de alegria, com um bolo de chocolate em mãos, como forma de celebrar o aniversário e a conquista do filho.

Natural de Salvador, Leandro mora em Itapuã, na capital baiana. Além de produtor cultural, Leandro é arte-educador, foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos. Na infância, começou a trabalhar precocemente e dificuldades financeiras, chegando a viver um período nas ruas na juventude.

Formou-se em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma. Apesar da formação, se define como um artista frustrado por não ter conseguido viver da música como sonhava. Além disso, diz carregar “um grito preso na garganta” e afirma que precisa ser feliz. Com o BBB, quer garantir um futuro melhor para a filha de 11 anos e acredita que sua trajetória e olhar atento podem levá-lo longe no jogo.

Tags:

bbb 26 Casa de Vidro Casa de Vidro Nordeste

