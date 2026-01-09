Ex-morador de rua, pai e morador de Itapuã: quem é Leandro, o baiano que tenta vaga no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:43
A Bahia está representada na disputa por uma vaga no Big Brother Brasil 26. Leandro, de 42 anos, natural de Salvador, é um dos participantes da Casa de Vidro Nordeste, montada na capital baiana, e concorre à preferência do público para entrar definitivamente no reality.
Morador do bairro de Itapuã, Leandro é produtor cultural e arte-educador. Criado pela avó, cresceu ao lado de dois irmãos em meio a dificuldades financeiras. Desde cedo precisou trabalhar para ajudar em casa, vendendo picolé, raspando cana, limpando residências e comercializando amendoim em feiras. Na juventude, enfrentou um período de vulnerabilidade social e chegou a viver nas ruas.
Leandro (BBB 26)
Ainda criança, demonstrava sensibilidade artística. Aos 8 anos, já se interessava por arte, caminho que seguiu até se formar em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro integrante da família a conquistar um diploma universitário. Apesar da formação, afirma que não conseguiu viver da música como sonhava e se define hoje como um artista frustrado, o que impactou sua vida social e emocional.
Pai de uma menina de 11 anos, Leandro diz que entrar no BBB representa a chance de mudar a própria trajetória e oferecer à filha oportunidades que ele não teve. Reservado e com dificuldade de confiar nas pessoas, aponta organização, coragem e paixão pela vida como suas principais qualidades. Convicto de que sua história pode tocar o público, acredita que sua vivência, aliada a um olhar atento e estratégico, pode levá-lo longe na disputa pela vaga no BBB 26.
Para ajudar o baiano a entrar no BBB 26, o público deve acessar o site oficial do reality no gshow, fazer login com uma conta Globo e votar na Casa de Vidro Nordeste. A votação é aberta e gratuita, e o participante mais votado garante a vaga definitiva no programa. O resultado será anunciado no domingo à noite.