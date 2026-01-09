Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-morador de rua, pai e morador de Itapuã: quem é Leandro, o baiano que tenta vaga no BBB 26

Leandro, produtor cultural de Salvador, disputa vaga pela Casa de Vidro Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:43

Leandro
Leandro Crédito: Divulgação

A Bahia está representada na disputa por uma vaga no Big Brother Brasil 26. Leandro, de 42 anos, natural de Salvador, é um dos participantes da Casa de Vidro Nordeste, montada na capital baiana, e concorre à preferência do público para entrar definitivamente no reality.

Morador do bairro de Itapuã, Leandro é produtor cultural e arte-educador. Criado pela avó, cresceu ao lado de dois irmãos em meio a dificuldades financeiras. Desde cedo precisou trabalhar para ajudar em casa, vendendo picolé, raspando cana, limpando residências e comercializando amendoim em feiras. Na juventude, enfrentou um período de vulnerabilidade social e chegou a viver nas ruas.

Leandro (BBB 26)

Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
1 de 5
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo

Ainda criança, demonstrava sensibilidade artística. Aos 8 anos, já se interessava por arte, caminho que seguiu até se formar em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro integrante da família a conquistar um diploma universitário. Apesar da formação, afirma que não conseguiu viver da música como sonhava e se define hoje como um artista frustrado, o que impactou sua vida social e emocional.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Baiano entra na disputa por vaga no programa; veja como votar

BBB 26: Baiano entra na disputa por vaga no programa; veja como votar

Imagem - BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Nordeste

BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Nordeste

Imagem - BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Norte

BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Norte

Pai de uma menina de 11 anos, Leandro diz que entrar no BBB representa a chance de mudar a própria trajetória e oferecer à filha oportunidades que ele não teve. Reservado e com dificuldade de confiar nas pessoas, aponta organização, coragem e paixão pela vida como suas principais qualidades. Convicto de que sua história pode tocar o público, acredita que sua vivência, aliada a um olhar atento e estratégico, pode levá-lo longe na disputa pela vaga no BBB 26.

Para ajudar o baiano a entrar no BBB 26, o público deve acessar o site oficial do reality no gshow, fazer login com uma conta Globo e votar na Casa de Vidro Nordeste. A votação é aberta e gratuita, e o participante mais votado garante a vaga definitiva no programa. O resultado será anunciado no domingo à noite.

Tags:

bbb 26 Casa de Vidro

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Conheça todos os Pipocas que disputam vaga no reality divulgados até agora

BBB 26: Conheça todos os Pipocas que disputam vaga no reality divulgados até agora
Imagem - Candinho é pego no pulo com 'outra' em pleno Réveillon de 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (9)

Candinho é pego no pulo com 'outra' em pleno Réveillon de 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (9)
Imagem - BBB 26: Baiano entra na disputa por vaga no programa; veja como votar

BBB 26: Baiano entra na disputa por vaga no programa; veja como votar

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
01

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
02

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda
04

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda