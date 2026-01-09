Acesse sua conta
BBB 26: Baiano entra na disputa por vaga no programa; veja como votar

Produtor cultural e arte-educador, Leandro representa a Bahia na votação que define novos participantes do reality

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:31

Casa de Vidro Nordeste
Casa de Vidro Nordeste Crédito: Divulgação

A Bahia tem um representante na disputa por uma vaga no Big Brother Brasil 26. Leandro, de 42 anos, natural de Salvador, foi anunciado como um dos participantes da Casa de Vidro Nordeste, instalada na capital baiana. A votação já está aberta e o resultado será divulgado no domingo à noite, durante a programação ao vivo.

Morador do bairro de Itapuã, Leandro é produtor cultural e arte-educador. Criado pela avó, cresceu ao lado de dois irmãos em meio a dificuldades financeiras. Ainda criança, começou a trabalhar para ajudar em casa, vendendo picolé, raspando cana, limpando residências e comercializando amendoim em feiras. Na juventude, chegou a viver um período nas ruas, experiência que, segundo ele, marcou profundamente sua trajetória.

Desde cedo demonstrou sensibilidade artística. Aos 8 anos, já se interessava por arte, caminho que seguiu até se formar em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma universitário. Apesar da formação, Leandro afirma que não conseguiu viver da música como imaginava e se define hoje como um artista frustrado, sentimento que o fez se afastar da vida social e do lazer.

Reservado e desconfiado, ele diz ter poucos amigos, mas aponta organização, coragem e paixão pela vida como suas principais qualidades. Pai de uma menina de 11 anos, Leandro afirma que entrar no BBB representa a chance de oferecer à filha oportunidades que ele não teve. Convicto de seu potencial, acredita que sua história de superação, aliada a uma postura estratégica e observadora, pode levá-lo longe no jogo e garantir à Bahia um lugar dentro da casa mais vigiada do país.

Como votar em Leandro

Para ajudar o baiano a entrar no BBB 26, o público deve acessar o site oficial do reality no gshow, fazer login com uma conta Globo e votar na Casa de Vidro Nordeste. A votação é aberta e gratuita, e o participante mais votado garante a vaga definitiva no programa. O resultado será anunciado no domingo à noite.

