BBB 26

BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Norte

Público escolherá um home e uma mulher para entrar na casa

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:07

Casa de Vidro de Manaus Crédito: Reprodução

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 foi inaugurada nesta sexta-feira (9) e teve Manaus como a primeira cidade anunciada na nova dinâmica do reality. Ao todo, o BBB 26 contará com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país, entre as cinco regiões do Brasil: São Caetano do Sul (em São Paulo), Brasília (no Distrito Federal), Salvador (na Bahia), Manaus (no Amazonas) e Porto Alegre (no Rio Grande do Sul). Cada casa abriga quatro participantes, dois homens e duas mulheres, que disputam a preferência do público por vagas definitivas no programa.

Serão escolhidos 10 participantes, sendo dois de cada casa - cinco homens e cinco mulheres.

A votação já está aberta e o resultado será revelado no domingo à noite, durante a programação ao vivo. A Casa de Vidro Norte, montada em Manaus, reúne perfis marcados por histórias de superação, forte ligação com a cultura regional e espírito competitivo.

Casa de Vidro Norte 1 de 4

Lívia

Dançarina e influenciadora digital, Lívia tem 26 anos, nasceu em Parintins e mora em Manaus. Atualmente é Rainha do Boi Garantido, após já ter sido porta-estandarte e artesã responsável por pintar alegorias da agremiação. Criada em uma família humilde, destaca que o afeto sempre foi mais presente do que a falta de bens materiais. Já trabalhou como garçonete e descascando tucumã. Com a melhora financeira, levou a família para viver na capital do Amazonas. Diz ser controladora, mandona e intolerante a injustiças, além de se considerar impulsiva em competições. Sobre o BBB, afirma: “Isso para mim seria moleza”.

Marciele

Natural de Juruti, no Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos. Filha mais velha de quatro irmãos, cresceu em meio à floresta, em uma família que sempre viveu da agricultura, especialmente da produção de farinha. Passou por dificuldades financeiras e contou com a ajuda de amigos durante a faculdade de Administração. Diz ter perfil de liderança e posicionamento firme. Sobre sua trajetória, resume: “Sou o improvável que deu certo”.

Brígido

Brígido tem 34 anos, nasceu e vive em Manaus. Formado em Engenharia de Produção, trabalhou na área antes de assumir a direção de uma escola particular fundada pela família. Conta que ajudou a reerguer a instituição após dificuldades financeiras e hoje também atua oferecendo mentorias no setor educacional. Se define como líder nato, teimoso e movido por argumentos, além de acreditar ter inteligência emocional. Sobre o jogo, afirma: “Vou fazer a minha equipe e tirar o melhor de cada um para chegar mais longe”.

Ricardinho

Natural de Belém, no Pará, Ricardinho tem 27 anos e mora atualmente em São Paulo. Formado em Educação Física, é atleta profissional de futebol freestyle e influenciador digital. Começou a se destacar no esporte ainda na adolescência, conquistou patrocínio cedo e já passou por 22 países. É bicampeão mundial de futebol freestyle e teve suas habilidades reconhecidas pelo Guinness World Records. Extremamente competitivo, diz encarar o BBB como uma oportunidade de mudança de vida: “Tenho certeza de que estou sendo preparado para uma competição que exige mentalidade de atleta e habilidade de se relacionar com as pessoas”.