Solteira, Ivete Sangalo curte férias em Trancoso e se hospeda em mansão com diária de R$ 50 mil

Cantora viajou com familiares e amigas para o sul da Bahia e não aparece ao lado do ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:04

Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo escolheu o sul da Bahia para iniciar 2026 em clima de descanso. Solteira desde o fim do casamento com Daniel Cady, encerrado em novembro após 17 anos, a cantora alugou uma casa de alto padrão em Trancoso para curtir as férias ao lado de familiares e amigas.

A artista chegou ao destino na última quarta-feira (7) e está hospedada em um imóvel localizado no condomínio Terravista. A casa conta com cinco apartamentos, nove suítes e fica a poucos minutos de caminhada da praia. Entre os hóspedes está o filho mais velho da cantora, Marcelinho, de 16 anos. Ao todo, cerca de 12 pessoas acompanham Ivete nesta temporada.

De acordo com apuração, o valor da diária do imóvel durante a alta temporada, que vai de dezembro a fevereiro, chega a R$ 50 mil e comporta até 18 hóspedes. O espaço é conhecido como Casa Harmonia e é voltado para grupos e famílias que buscam conforto e privacidade.

Ivete curte férias em Trancoso

Nas redes sociais, Ivete tem mostrado momentos da estadia, com registros de lazer, refeições em grupo, sessões de massagem e treinos. O ex-marido não aparece em nenhuma das publicações feitas até agora.

Disponível para locação por temporada, a propriedade oferece suítes independentes, áreas amplas de convivência, piscina, sala de TV, cozinha equipada e ambientes pensados para refeições coletivas. O condomínio fechado ainda disponibiliza serviços opcionais, como limpeza, cozinha sob demanda e concierge, o que facilita estadias mais longas e garante acesso rápido às praias e ao centro de Trancoso.

