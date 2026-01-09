PURO LUXO

Solteira, Ivete Sangalo curte férias em Trancoso e se hospeda em mansão com diária de R$ 50 mil

Cantora viajou com familiares e amigas para o sul da Bahia e não aparece ao lado do ex-marido

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:04

Ivete Sangalo passa férias em casa de luxo em Trancoso com diária de R$ 50 mil após separação Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo escolheu o sul da Bahia para iniciar 2026 em clima de descanso. Solteira desde o fim do casamento com Daniel Cady, encerrado em novembro após 17 anos, a cantora alugou uma casa de alto padrão em Trancoso para curtir as férias ao lado de familiares e amigas.

A artista chegou ao destino na última quarta-feira (7) e está hospedada em um imóvel localizado no condomínio Terravista. A casa conta com cinco apartamentos, nove suítes e fica a poucos minutos de caminhada da praia. Entre os hóspedes está o filho mais velho da cantora, Marcelinho, de 16 anos. Ao todo, cerca de 12 pessoas acompanham Ivete nesta temporada.

De acordo com apuração, o valor da diária do imóvel durante a alta temporada, que vai de dezembro a fevereiro, chega a R$ 50 mil e comporta até 18 hóspedes. O espaço é conhecido como Casa Harmonia e é voltado para grupos e famílias que buscam conforto e privacidade.

Ivete curte férias em Trancoso 1 de 13

Nas redes sociais, Ivete tem mostrado momentos da estadia, com registros de lazer, refeições em grupo, sessões de massagem e treinos. O ex-marido não aparece em nenhuma das publicações feitas até agora.