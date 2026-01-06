FOLIA BAIANA

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Abadás variam por dia, com opção de pacote para sábado e segunda no circuito Barra-Ondina

Heider Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:00

Ivete Sangalo puxa o Coruja no circuito Barra-Ondina Crédito: Divulgação

Sair no Bloco Coruja é uma das experiências mais disputadas do Carnaval de Salvador. Em 2026, o bloco comandado por Ivete Sangalo desfila em dois dias no circuito Barra-Ondina, no sábado 14 e na segunda 16 de fevereiro, reunindo foliões de diferentes partes do Brasil e do mundo em uma festa marcada por energia, hits e estrutura premium.

Os valores dos abadás já estão disponíveis em preço de lançamento. Para quem quer acompanhar Ivete no sábado, o ingresso custa R$ 1.590. Já o desfile da segunda-feira sai por R$ 1.690. Existe ainda a opção do pacote para os dois dias, no valor de R$ 3.116, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. A idade mínima para participar do bloco é 16 anos.

Criado com a proposta de ampliar a diversidade do Carnaval baiano, o Bloco Coruja se consolidou como um dos mais tradicionais da folia. O nome faz referência ao animal noturno e simboliza a energia incansável que Ivete Sangalo leva para cima do trio elétrico, sempre com novidades no repertório e forte interação com o público.

Além da presença de Ivete nos dois dias, o Coruja é conhecido pela estrutura oferecida aos foliões. O bloco conta com trio elétrico de alta potência, equipado com tecnologia moderna de som e iluminação, garantindo qualidade musical ao longo de todo o percurso.

A organização também investe em segurança, com controle rigoroso das cordas e equipe identificada formada por cordeiros, seguranças e apoio operacional. Entre os serviços disponíveis, estão banheiros masculinos e femininos no carro de apoio, bar e lanchonete para compra de bebidas e alimentos, além de posto médico com atendimento e suporte ao folião durante o desfile.