CASA DE VIDRO NORDESTE

Mani Reggo marca presença na Casa de Vidro do BBB 26 no Shopping Bela Vista

Empresária apareceu sorrindo em foto e acompanhou a inauguração da sede da casa de vidro em Salvador

Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:03

Mani Reggo na Casa de Vidro Nordeste Crédito: Reprodução | Globo

A empresária e influenciadora digital Mani Reggo esteve na inauguração da Casa de Vidro do BBB 26, no Shopping Bela Vista, nesta sexta-feira (9) para prestigiar os candidatos que disputam uma vaga na casa mais vigiada do Brasil, em busca do prêmio de R$ 3 milhões.

Em imagens que circulam, é possível ver Mani sorrindo e soltando beijo para os participantes. Vale lembrar que Mani Reggo ficou famosa por sua lanchonete, no bairro de Brotas, após a saída de seu ex-esposo, Davi Brito, vencedor do BBB 24, do reality show. Volta e meia, Mani aborda o tema do BBB em suas redes sociais.

Casa de Vidro Nordeste 1 de 4

Hoje, além da lanchonete Mani Reggo é dona de uma loja de roupas femininas inaugurada em 2025, onde foca em empoderamento feminino com seu quadro "Empreendaê, mulher", além de ser influenciadora digital com grande alcance, usando sua voz para inspirar e apoiar outras mulheres, mantendo sua imagem de mulher forte e batalhadora que se reinventou após o BBB 24, enquanto segue sua vida pessoal, inclusive com um novo romance, com o cantor baiano Miller Ramos.

Antes de estrear no BBB 24, Davi Brito já tinha um relacionamento com Mani, chamando-a de esposa diversas durante o reality, no entanto, após a vitória do ex-BBB, os dois terminaram o relacionamento de maneira polêmica, quando Davi declarou durante o programa de Ana Maria Braga, o “Mais Você”, que ele e Mani estavam apenas “se conhecendo”, gerando desabafo de Mani, que se sentiu usada e depois buscou reconhecimento de união estável na Justiça, obtendo vitória judicial em 2025, enquanto Davi seguiu sua vida com outra pessoa e se envolveu em um emaranhado de polêmicas.

Casa de Vidro em Salvador

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 avançou para o Nordeste e teve Salvador como a cidade escolhida para sediar a nova etapa da dinâmica. Assim como nas demais regiões, quatro participantes, dois homens e duas mulheres, disputam a preferência do público por vagas definitivas no reality. A votação já está aberta e o resultado será divulgado no domingo à noite.

A Casa de Vidro Nordeste reúne perfis marcados por trajetórias de luta, diversidade profissional e forte personalidade. Os confinados chegam ao jogo com histórias de superação, ambições claras e disposição para se posicionar dentro do programa.

Entre os participantes da Casa Nordeste está o baiano Leandro, de 42 anos, e mora em Itapuã, em Salvador. Produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos. Enfrentou uma infância marcada por trabalho precoce e dificuldades financeiras, chegando a viver um período nas ruas na juventude.

Leandro (BBB 26) 1 de 5