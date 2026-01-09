Acesse sua conta
Saiba quem é Lucas Almeida, repórter do BBB que representa o Nordeste na Casa de Vidro

Repórter é representante da Casa de Vidro Nordeste, no Shopping Bela Vista

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:40

Repórter faz cobertura da Casa de Vidro Nordeste
Repórter faz cobertura da Casa de Vidro Nordeste Crédito: Reprodução | Instagram

O Big Brother Brasil 20 promete ser especial e já inicia com muitas histórias, e escolhendo Salvador, como cidade do Nordeste para sede da Casa de Vidro, que reúne quatro candidatos que disputam a tão sonhada vaga na casa mais vigiada do Brasil.

Salvador, que é sede da Casa Vidro do Nordeste, no Shopping Bela Vista, tem como representante Lucas Almeida, repórter especial do BBB na Bahia e um dos principais nomes da cobertura do reality. Com cinco anos de atuação multiplataforma, Lucas se consolida como o repórter do BBB que representa o Nordeste no momento decisivo da temporada.

Lucas Almeida por Reprodução | Instagram

Natural de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, Lucas Almeida carrega no trabalho a identidade, o olhar popular e a potência comunicacional do Nordeste. Ao longo de sua trajetória no BBB, conquistou projeção nacional, com participações no “É de Casa”, “Encontro” e presença marcante na final histórica do BBB 24, que bateu recordes de audiência na Globo.

A Globo anunciou várias mudanças na programação do reality, que estreia no dia 12 de janeiro (segunda-feira), logo após a novela “Três Graças”. No entanto, antes da data, nesta sexta-feira (9), o público acompanham o especial “Seleção BBB”, dedicado a escolha dos participantes do grupo ‘Pipoca’ nas tradicionais Casas de Vidro, espalhadas em cinco capitais brasileiras, caso da capital baiana, que encheu o Shopping Bela Vista de pessoas para acompanhar a estreia.

A dinâmica das Casas de Vidro acontece simultaneamente em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). Durante o programa especial, que vai ao ar às 20h30, logo após o Domingão com Huck, o público conhecerá os candidatos e será responsável por definir, por meio de votação, quem garante vaga definitiva no confinamento. A seleção terá distribuição equilibrada entre homens e mulheres.

