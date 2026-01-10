Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 06:00
Este sábado, 10 de janeiro de 2026, marca uma virada sutil, porém poderosa, no céu. A Lua se despede de Virgem e entra em Libra, enquanto o Sol segue firme em Capricórnio, mantendo o foco em metas, responsabilidade e construção de futuro.
Na prática, o dia começa com menos rigidez e mais necessidade de equilíbrio. Saímos da energia prática e exigente para um clima que pede diplomacia, acordos e harmonia nas relações. O desafio? Conciliar ambição com convivência, razão com emoção e, para alguns signos, isso pode até refletir na sorte.
Se você pensa em testar a intuição na loteria ou simplesmente quer entender o que o sábado reserva, vale conferir o que os astros sinalizam para o seu signo.
