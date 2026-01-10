Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

Mudança lunar altera o clima do dia e ativa decisões, encontros e até a sorte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Este sábado, 10 de janeiro de 2026, marca uma virada sutil, porém poderosa, no céu. A Lua se despede de Virgem e entra em Libra, enquanto o Sol segue firme em Capricórnio, mantendo o foco em metas, responsabilidade e construção de futuro.

Na prática, o dia começa com menos rigidez e mais necessidade de equilíbrio. Saímos da energia prática e exigente para um clima que pede diplomacia, acordos e harmonia nas relações. O desafio? Conciliar ambição com convivência, razão com emoção e, para alguns signos, isso pode até refletir na sorte.

Leia mais

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Imagem - Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Se você pensa em testar a intuição na loteria ou simplesmente quer entender o que o sábado reserva, vale conferir o que os astros sinalizam para o seu signo.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Com a Lua ativando o setor das parcerias, o dia pede menos impulso e mais escuta. Nem tudo precisa ser resolvido no confronto.
  • Números da sorte: 14, 29, 40

  • Touro (21/04 a 20/05)
    O sábado favorece o cuidado com a rotina e com o bem-estar. Pequenos ajustes trazem grandes melhorias.
  • Números da sorte: 6, 15, 33

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Leveza no ar! A Lua favorece a criatividade, os encontros e as conversas que fluem sem esforço.
  • Números da sorte: 9, 21, 55

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Imagem - Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Imagem - Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O lar chama sua atenção. O sábado pede acolhimento, conforto e presença junto de quem importa.
  • Números da sorte: 2, 11, 44

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Comunicação em alta. Você convence mais pelo charme e pela diplomacia do que pela imposição.
  • Números da sorte: 7, 19, 38

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Depois de dias intensos, o foco agora é segurança e valor, emocional e financeiro.
  • Números da sorte: 5, 17, 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    A Lua chega ao seu signo e renova o astral. Você se sente mais confiante, bonito e em sintonia consigo.
  • Números da sorte: 1, 22, 59

  • Escorpião (23/10 a 21/11) 
    Dia mais introspectivo. Nem tudo precisa ser compartilhado agora.
  • Números da sorte: 13, 27, 48

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A vida social se movimenta. Convites, encontros e trocas inspiram.
  • Números da sorte: 3, 30, 41

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O Sol no seu signo mantém o foco, enquanto a Lua destaca sua imagem pública.
  • Números da sorte: 10, 20, 36

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Encerrar ciclos é essencial agora. Resolver pendências traz alívio imediato.
  • Números da sorte: 4, 13, 44

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Profundidade emocional marca o dia. Assuntos delicados fluem melhor com sensibilidade.
  • Números da sorte: 8, 12, 60

Se você pensa em testar a intuição na loteria ou simplesmente quer entender o que o sábado reserva, vale conferir o que os astros sinalizam para o seu signo.

Leia mais

Imagem - BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

BBB 26: veja quando saem os nomes dos Veteranos, Camarotes e Pipoca

Imagem - Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Imagem - Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Shakira em Copacabana? Possível data de show no Rio vaza em site; confira

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Gêmeos, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (10 de janeiro) e sentem uma virada impossível de ignorar

Gêmeos, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (10 de janeiro) e sentem uma virada impossível de ignorar
Imagem - Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar
Imagem - Carta O Trevo domina o Baralho Cigano deste sábado (10 de janeiro): sorte inesperada e virada rápida no dia

Carta O Trevo domina o Baralho Cigano deste sábado (10 de janeiro): sorte inesperada e virada rápida no dia

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa