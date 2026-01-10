ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (10) ativa sorte inesperada

Mudança lunar altera o clima do dia e ativa decisões, encontros e até a sorte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Este sábado, 10 de janeiro de 2026, marca uma virada sutil, porém poderosa, no céu. A Lua se despede de Virgem e entra em Libra, enquanto o Sol segue firme em Capricórnio, mantendo o foco em metas, responsabilidade e construção de futuro.

Na prática, o dia começa com menos rigidez e mais necessidade de equilíbrio. Saímos da energia prática e exigente para um clima que pede diplomacia, acordos e harmonia nas relações. O desafio? Conciliar ambição com convivência, razão com emoção e, para alguns signos, isso pode até refletir na sorte.

Se você pensa em testar a intuição na loteria ou simplesmente quer entender o que o sábado reserva, vale conferir o que os astros sinalizam para o seu signo.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Com a Lua ativando o setor das parcerias, o dia pede menos impulso e mais escuta. Nem tudo precisa ser resolvido no confronto. Números da sorte: 14, 29, 40



Com a Lua ativando o setor das parcerias, o dia pede menos impulso e mais escuta. Nem tudo precisa ser resolvido no confronto. Números da sorte: 14, 29, 40

Touro (21/04 a 20/05)

O sábado favorece o cuidado com a rotina e com o bem-estar. Pequenos ajustes trazem grandes melhorias. Números da sorte: 6, 15, 33



O sábado favorece o cuidado com a rotina e com o bem-estar. Pequenos ajustes trazem grandes melhorias. Números da sorte: 6, 15, 33

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Leveza no ar! A Lua favorece a criatividade, os encontros e as conversas que fluem sem esforço. Números da sorte: 9, 21, 55



Leveza no ar! A Lua favorece a criatividade, os encontros e as conversas que fluem sem esforço. Números da sorte: 9, 21, 55

Câncer (21/06 a 22/07)

O lar chama sua atenção. O sábado pede acolhimento, conforto e presença junto de quem importa. Números da sorte: 2, 11, 44



O lar chama sua atenção. O sábado pede acolhimento, conforto e presença junto de quem importa. Números da sorte: 2, 11, 44

Leão (22/07 a 22/08)



Comunicação em alta. Você convence mais pelo charme e pela diplomacia do que pela imposição. Números da sorte: 7, 19, 38

Virgem (23/08 a 22/09)

Depois de dias intensos, o foco agora é segurança e valor, emocional e financeiro. Números da sorte: 5, 17, 42



Depois de dias intensos, o foco agora é segurança e valor, emocional e financeiro. Números da sorte: 5, 17, 42

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua chega ao seu signo e renova o astral. Você se sente mais confiante, bonito e em sintonia consigo. Números da sorte: 1, 22, 59



A Lua chega ao seu signo e renova o astral. Você se sente mais confiante, bonito e em sintonia consigo. Números da sorte: 1, 22, 59

Escorpião (23/10 a 21/11)

Dia mais introspectivo. Nem tudo precisa ser compartilhado agora.

Dia mais introspectivo. Nem tudo precisa ser compartilhado agora. Números da sorte: 13, 27, 48

Sagitário (22/11 a 21/12)

A vida social se movimenta. Convites, encontros e trocas inspiram. Números da sorte: 3, 30, 41



A vida social se movimenta. Convites, encontros e trocas inspiram. Números da sorte: 3, 30, 41

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O Sol no seu signo mantém o foco, enquanto a Lua destaca sua imagem pública. Números da sorte: 10, 20, 36



O Sol no seu signo mantém o foco, enquanto a Lua destaca sua imagem pública. Números da sorte: 10, 20, 36

Aquário (20/01 a 18/02)

Encerrar ciclos é essencial agora. Resolver pendências traz alívio imediato. Números da sorte: 4, 13, 44



Encerrar ciclos é essencial agora. Resolver pendências traz alívio imediato. Números da sorte: 4, 13, 44

Peixes (20/02 a 20/03)

Profundidade emocional marca o dia. Assuntos delicados fluem melhor com sensibilidade. Números da sorte: 8, 12, 60



Profundidade emocional marca o dia. Assuntos delicados fluem melhor com sensibilidade. Números da sorte: 8, 12, 60