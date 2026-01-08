Acesse sua conta
Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias; entenda a briga

Troca de farpas envolveu até a agenda de shows da artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:56

Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A poucos dias da estreia do BBB26, Flay usou as redes sociais para revelar que esteve muito perto de retornar ao reality da Globo, mas acabou ficando de fora. Segundo a cantora, o motivo teria sido o vazamento das negociações, atribuído por ela ao portal LeoDias, o que teria encerrado conversas que caminhavam para um desfecho positivo.

Na noite desta quarta-feira (7), Flayslane Raiane confirmou publicamente a informação divulgada pela colunista Carla Bittencourt de que estava em negociação para integrar o elenco da nova edição, que deve contar com ex-participantes. Em vídeos publicados nos Stories, a artista contou que chegou a aceitar o convite e se preparou para o confinamento.

"Sim, minha gente, o BBB me procurou e eu aceitei. Sou fã do programa e muito grata, porque a minha participação mudou a minha vida. Resolvi falar com vocês por respeito a quem está torcendo", disse Flay, ao explicar por que decidiu se pronunciar.

De acordo com a cantora, após o primeiro contato, ela ficou aguardando a confirmação final da produção. Durante esse período, chegou a cancelar compromissos profissionais, travar a agenda de shows e reorganizar o lançamento de projetos musicais, acreditando que entraria no reality.

Flay, cantora e ex-BBB 20

Flay, cantora e ex-BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais

O cenário, no entanto, mudou quando a negociação veio a público. "Meses depois, essa informação vazou. Eu não sei como isso chegou até o Leo Dias, porque eu não comentei com ninguém", afirmou. Segundo Flay, dois dias após a notícia se espalhar, ela recebeu a mensagem informando que sua participação havia sido descartada.

"Eu lembro exatamente do momento. Meu mundo caiu. Eu fiz uma manobra muito arriscada, parei shows e investimentos em álbuns acreditando que daria certo", desabafou.

Apesar da frustração, Flay fez questão de esclarecer que não se trata de uma crítica à Globo ou ao programa. "Não é uma reclamação contra a emissora. É um posicionamento em respeito a quem acompanha a minha carreira", reforçou.

Flay revela que perdeu vaga no BBB 26 por causa de Leo Dias

Flay revela que vazamento de Leo Dias encerrou negociação com o BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Após o vídeo viralizar, Leo Dias reagiu com ironia nas redes sociais. Em uma publicação, o jornalista divulgou a agenda de shows da cantora e escreveu: "Já que a Flay travou agenda, ficou fora do BBB26 e culpou o portal LeoDias, vamos ajudá-la: contratem seus shows!".

A resposta veio rapidamente. Flay rebateu o comentário e lembrou da responsabilidade que carrega fora dos palcos. "Com ou sem deboche, é isso aí, Leo. Temos cerca de 30 famílias que dependem diretamente do nosso trabalho", escreveu. A cantora ainda destacou a qualidade do próprio show e afirmou que segue honrando seus compromissos.

A troca de farpas repercutiu entre internautas, que saíram em defesa da ex-BBB. Muitos criticaram a exposição e o tom adotado pelo jornalista, apontando que o vazamento teria interferido diretamente nos planos profissionais da artista.

Até o momento, nem a Globo nem a produção do BBB26 se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

