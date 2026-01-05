REALITY SHOW

Falta pouco! BBB 26 começa em 10 dias; confira a lista de mudanças confirmadas pela Globo

Casas de Vidro pelo Brasil, ex-BBBs, Big Fone e novas formas de interação com o público marcam a nova temporada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:30

Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello

A contagem regressiva já começou: faltam apenas 10 dias para a estreia do Big Brother Brasil 26, que chega à TV no dia 12 de janeiro prometendo uma das edições mais movimentadas dos últimos anos.

Antes mesmo da casa abrir as portas, a Globo já adiantou uma série de novidades que mudam a dinâmica do jogo e colocam o público ainda mais no controle. De Casas de Vidro espalhadas pelo país ao retorno de ex-participantes, passando por um Big Fone reformulado e mecanismos para evitar jogadores "plantas", a nova temporada promete começar com tudo.

A seguir, você confere tudo o que já foi anunciado oficialmente sobre o BBB 26.

1. Cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil

2. O público escolhe todos os Pipocas

Nesta edição, a decisão está literalmente nas mãos do público. Todos os participantes do grupo Pipoca serão escolhidos por votação popular, a partir dos confinados nas Casas de Vidro.

Cada vitrine contará com dois homens e duas mulheres. Ao final da dinâmica, um homem e uma mulher de cada cidade entram direto no reality.

Vinícius Nascimento e Aline Patriarca vão apresentar o 'Mesacast BBB' 1 de 6

Para ajudar na escolha, as Casas de Vidro terão transmissão ao vivo diária, das 10h às 23h, permitindo que o público acompanhe cada detalhe do comportamento dos candidatos.

3. Pipocas, Camarotes e Veteranos

Além dos tradicionais Pipocas e Camarotes, o BBB 26 traz um terceiro grupo para dentro da casa: os Veteranos.

Ex-participantes de edições anteriores, que marcaram a história do programa, estão confirmados no elenco. Segundo Tadeu Schmidt, os nomes escolhidos prometem impacto:

"É impossível você considerar fraca", adiantou o apresentador.

Cartola BBB

O universo dos realities agora também virou fantasy game. O Cartola BBB estreia nesta temporada, permitindo que o público monte times com os participantes da casa.

Os jogadores acumulam pontos conforme o desempenho dos brothers e sisters: vitórias em provas, ida ao VIP, escapar do Paredão e outros acontecimentos rendem pontuação. O jogo estará disponível no aplicativo oficial do Cartola.

Fim das plantas?

Uma das novidades mais comentadas é o chamado "programa de combate às plantas". A dinâmica permite que o público avalie participantes que não estão entregando jogo.

Caso queira, o público poderá substituir um brother ou sister da casa por alguém que esteja no chamado banco de reservas, após uma votação. A proposta é clara: quem não se movimentar, pode perder o lugar.

Três Big Fones e decisão do público

O Big Fone ganhou reforço e agora serão três aparelhos espalhados pela casa. Mas a grande mudança está no controle: o público decide qual telefone vai tocar e também qual mensagem será ouvida.

Ou seja, além de rapidez, os participantes vão precisar contar com a sorte (e com a vontade do público).

Ex-BBBs que morreram 1 de 4

12 câmeras ao vivo e novo Mosaico BBB

Para quem acompanha tudo pelo Globoplay, a experiência será ainda mais completa. O BBB 26 contará com 12 sinais simultâneos de transmissão, permitindo acompanhar a casa em tempo real.

O Mosaico BBB também foi aprimorado: além de escolher os cômodos, o assinante poderá selecionar o áudio da câmera desejada, tornando a imersão ainda maior.

Novos rostos e reforços na Rede BBB

A cobertura do BBB 26 chega com novidades no time de apresentadores. O Mesacast BBB passa a ser comandado por Ed Gama, ao lado dos ex-BBBs Vinícius Nascimento e Aline Patriarca, além da jornalista Fernanda Catania (Foquinha).

Ed Gama também segue no Big Show, agora ao lado de Ana Clara, recebendo convidados e mostrando bastidores.

Campeões do BBB que perderam tudo 1 de 4

O humor fica por conta de Rafael Portugal e Rodrigo Sant’anna.

Thiago Oliveira retorna com flashes ao vivo durante a programação da Globo, enquanto Gil do Vigor e Ceci Ribeiro reassumem o comando do tradicional Bate-Papo BBB, recebendo os eliminados.