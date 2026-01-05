Acesse sua conta
Falta pouco! BBB 26 começa em 10 dias; confira a lista de mudanças confirmadas pela Globo

Casas de Vidro pelo Brasil, ex-BBBs, Big Fone e novas formas de interação com o público marcam a nova temporada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 14:30

Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24
Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello

A contagem regressiva já começou: faltam apenas 10 dias para a estreia do Big Brother Brasil 26, que chega à TV no dia 12 de janeiro prometendo uma das edições mais movimentadas dos últimos anos.

Antes mesmo da casa abrir as portas, a Globo já adiantou uma série de novidades que mudam a dinâmica do jogo e colocam o público ainda mais no controle. De Casas de Vidro espalhadas pelo país ao retorno de ex-participantes, passando por um Big Fone reformulado e mecanismos para evitar jogadores "plantas", a nova temporada promete começar com tudo.

A seguir, você confere tudo o que já foi anunciado oficialmente sobre o BBB 26.

  • 1. Cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil

Esqueça a Casa de Vidro única. Em 2026, o BBB decidiu ampliar a experiência e espalhou vitrines pelas cinco regiões do país, antes mesmo da estreia oficial.

  • 2. O público escolhe todos os Pipocas

Nesta edição, a decisão está literalmente nas mãos do público. Todos os participantes do grupo Pipoca serão escolhidos por votação popular, a partir dos confinados nas Casas de Vidro.

Cada vitrine contará com dois homens e duas mulheres. Ao final da dinâmica, um homem e uma mulher de cada cidade entram direto no reality.

Para ajudar na escolha, as Casas de Vidro terão transmissão ao vivo diária, das 10h às 23h, permitindo que o público acompanhe cada detalhe do comportamento dos candidatos.

  • 3. Pipocas, Camarotes e Veteranos

Além dos tradicionais Pipocas e Camarotes, o BBB 26 traz um terceiro grupo para dentro da casa: os Veteranos.

Ex-participantes de edições anteriores, que marcaram a história do programa, estão confirmados no elenco. Segundo Tadeu Schmidt, os nomes escolhidos prometem impacto:

"É impossível você considerar fraca", adiantou o apresentador.

  • Cartola BBB

O universo dos realities agora também virou fantasy game. O Cartola BBB estreia nesta temporada, permitindo que o público monte times com os participantes da casa.

Os jogadores acumulam pontos conforme o desempenho dos brothers e sisters: vitórias em provas, ida ao VIP, escapar do Paredão e outros acontecimentos rendem pontuação. O jogo estará disponível no aplicativo oficial do Cartola.

  • Fim das plantas?

Uma das novidades mais comentadas é o chamado "programa de combate às plantas". A dinâmica permite que o público avalie participantes que não estão entregando jogo.

Caso queira, o público poderá substituir um brother ou sister da casa por alguém que esteja no chamado banco de reservas, após uma votação. A proposta é clara: quem não se movimentar, pode perder o lugar.

  • Três Big Fones e decisão do público

O Big Fone ganhou reforço e agora serão três aparelhos espalhados pela casa. Mas a grande mudança está no controle: o público decide qual telefone vai tocar e também qual mensagem será ouvida.

Ou seja, além de rapidez, os participantes vão precisar contar com a sorte (e com a vontade do público).

O humor fica por conta de Rafael Portugal e Rodrigo Sant’anna.

Thiago Oliveira retorna com flashes ao vivo durante a programação da Globo, enquanto Gil do Vigor e Ceci Ribeiro reassumem o comando do tradicional Bate-Papo BBB, recebendo os eliminados.

Com tantas mudanças, o BBB 26 já começa cercado de expectativas. A promessa é de um jogo mais dinâmico, interativo e imprevisível e com o público ainda mais no centro das decisões.

