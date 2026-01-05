ASTROLOGIA

Reconhecimento à vista: 5 signos devem se preparar para ser o centro das atenções hoje (5 de janeiro)

O início da semana traz destaque, reconhecimento e oportunidades para quem ousar aparecer

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Com a Lua em Leão, nem todos os signos sentem a energia da mesma forma. Alguns são diretamente impulsionados a liderar, brilhar e conquistar espaço, especialmente no trabalho e nas relações.

Veja quem mais sente essa virada:

Leão

A Lua no seu signo renova sua força, autoestima e poder pessoal. Você é visto e ouvido.

Áries

Criatividade e iniciativa em alta. Excelente dia para dar o primeiro passo.

Gêmeos

Comunicação afiada, ideias valorizadas e boa resposta do público.

Escorpião

Reconhecimento profissional e visibilidade. Hora de mostrar autoridade.

Libra

Conexões estratégicas e apoio de grupos fortalecem seus planos.

Os demais signos também se beneficiam da energia, mas precisam equilibrar orgulho e empatia para não gerar atritos.