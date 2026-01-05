Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reconhecimento à vista: 5 signos devem se preparar para ser o centro das atenções hoje (5 de janeiro)

O início da semana traz destaque, reconhecimento e oportunidades para quem ousar aparecer

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:10

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Com a Lua em Leão, nem todos os signos sentem a energia da mesma forma. Alguns são diretamente impulsionados a liderar, brilhar e conquistar espaço, especialmente no trabalho e nas relações.

Leia mais

Imagem - Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Estela revela segredo e plano de Sandra sai do controle: confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' (5 a 10 de janeiro)

Imagem - Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (5) prometem energia poderosa

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Veja quem mais sente essa virada:

  • Leão

A Lua no seu signo renova sua força, autoestima e poder pessoal. Você é visto e ouvido.

  • Áries

Criatividade e iniciativa em alta. Excelente dia para dar o primeiro passo.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Gêmeos

Comunicação afiada, ideias valorizadas e boa resposta do público.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

  • Escorpião

Reconhecimento profissional e visibilidade. Hora de mostrar autoridade.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Libra

Conexões estratégicas e apoio de grupos fortalecem seus planos.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Os demais signos também se beneficiam da energia, mas precisam equilibrar orgulho e empatia para não gerar atritos.

Dica do dia: quem se esconde hoje, perde oportunidade.

Leia mais

Imagem - Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Imagem - O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Imagem - Dia 5 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 5 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos estão destinados a conhecer a pessoa com quem vão se casar em 2026

5 signos vão receber as maiores oportunidades financeiras e brilhar no dinheiro em 2026

Esses 4 signos serão os verdadeiros protagonistas de 2026

O melhor mês de 2026 para cada signo: veja qual será seu momento de virar o jogo

Depois de um 2025 difícil, o sucesso finalmente chega para esses 3 signos em 2026

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira

Cotado para o 'BBB 26', Henri Castelli diz que está na Itália e é pego na mentira
Imagem - Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro

Alívio, clareza e novos caminhos: 3 signos sentem a vida melhorar até o fim de janeiro
Imagem - Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

Casas de Vidro do BBB 26: veja cidades, regras e como funciona a votação

MAIS LIDAS

Imagem - Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa
01

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
02

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026