Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:10
Com a Lua em Leão, nem todos os signos sentem a energia da mesma forma. Alguns são diretamente impulsionados a liderar, brilhar e conquistar espaço, especialmente no trabalho e nas relações.
A Lua no seu signo renova sua força, autoestima e poder pessoal. Você é visto e ouvido.
Criatividade e iniciativa em alta. Excelente dia para dar o primeiro passo.
Comunicação afiada, ideias valorizadas e boa resposta do público.
Reconhecimento profissional e visibilidade. Hora de mostrar autoridade.
Conexões estratégicas e apoio de grupos fortalecem seus planos.
Os demais signos também se beneficiam da energia, mas precisam equilibrar orgulho e empatia para não gerar atritos.
Dica do dia: quem se esconde hoje, perde oportunidade.