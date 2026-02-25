DECORATIVO

Peixe considerado 'inútil' se revela principal arma contra ataques de água-viva

Entenda como o peixe-lua equilibra o ecossistema marinho e evita o aumento de águas-vivas nas praias

Agência Correio

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:00

Além da aparência curiosa, o peixe-lua desempenha um papel essencial no oceano e enfrenta sérios riscos ambientais Crédito: Animalia/Yohann

O peixe-lua, frequentemente ridicularizado em vídeos na internet por sua aparência peculiar e movimentos lentos, exerce um papel vital no equilíbrio dos oceanos. Embora pareça derivar sem rumo, ele é um nadador habilidoso.

Pesquisas recentes indicam que esse gigante marinho é fundamental para controlar a população de águas-vivas no mundo inteiro. Sem a sua presença constante, os ataques desses animais aos banhistas seriam muito mais frequentes.

O biólogo Paulo Henrique Barboza de Castro, em entrevista ao Metrópoles, explica que a perda de qualquer espécie gera efeitos em cascata nos ecossistemas. Portanto, o peixe-lua não é uma falha evolutiva, mas sim um sobrevivente oceânico.

O segredo da natação eficiente

Ao contrário do que muitos pensam, o peixe-lua utiliza suas nadadeiras dorsal e anal de forma sincronizada para se locomover. Esse mecanismo permite que ele realize mergulhos profundos e atravesse fortes correntes marinhas.

É comum ver o animal deitado na superfície, mas isso não significa que ele esteja doente ou fraco. Essa posição facilita a remoção de parasitas por aves e outros peixes pequenos que habitam a região.

Além de medusas, o peixe-lua consome crustáceos, moluscos e pequenos peixes ao longo de sua vida. Por isso, ele atua como um regulador natural, impedindo explosões populacionais de espécies que podem ser perigosas.

Gigante em risco de extinção

Sendo o maior peixe ósseo do mundo, ele pode atingir três toneladas e três metros de comprimento. Contudo, a espécie está classificada como vulnerável devido à pesca acidental e à poluição crescente dos oceanos.

Infelizmente, o descarte incorreto de sacolas plásticas é uma ameaça fatal para esses animais. Como eles se alimentam de águas-vivas, acabam ingerindo lixo por engano, o que causa bloqueios digestivos irreversíveis.

Importância para a ciência

Segundo o professor Paulo Henrique, “Espécies vistas como pouco relevantes tendem a receber menos atenção em políticas ambientais, pesquisas científicas e programas de proteção”.