ASTROLOGIA

O universo dá o sinal: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Cada signo tem um momento ideal para plantar intenções, fazer escolhas e confiar no próprio ritmo

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Esta semana não exige corrida nem decisões impulsivas. O convite é desacelerar, observar e agir no momento certo. Cada signo conta com um dia mais favorável entre 5 e 11 de janeiro, ideal para conversas importantes, decisões internas ou passos discretos que constroem resultados no médio prazo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

O dia da sorte desta semana: segunda-feira, 5 de janeiro

Neste dia, você repensará o que realmente significa sucesso e perceberá que crescer também envolve alinhar ambição com autenticidade. Decisões mais conscientes agora construirão resultados duradouros.

Dica cósmica: Definir seu próprio conceito de vitória muda tudo.

Touro

O dia da sorte desta semana: domingo, 11 de janeiro

O dia favorece escolhas ligadas a propósito, carreira ou estudos, especialmente quando você segue o que desperta entusiasmo genuíno. O reconhecimento surge quando você ousa sair do caminho previsível.

Dica cósmica: O que anima sua alma também abre portas.

Gêmeos

O dia da sorte desta semana: sábado, 10 de janeiro

O dia traz uma clareza inesperada sobre direção de vida e metas. Ajustar a rota não é perder tempo, é maturidade e visão de longo prazo.

Dica cósmica: Aceitar redirecionamentos fortalece seu caminho.

Câncer

O dia da sorte desta semana: sábado, 10 de janeiro

O dia convida você a acolher paz emocional e estabilidade, sem procurar problemas onde eles não existem. Um ciclo mais leve começa quando você permite descanso interno.

Dica cósmica: Receber tranquilidade também é evolução.

Leão

O dia da sorte desta semana: sábado, 10 de janeiro

O dia marca um avanço importante na vida profissional ou em decisões sobre o futuro. Mudanças passadas começam a fazer sentido e abrir novas possibilidades.

Dica cósmica: O que terminou abriu espaço para algo melhor.

Virgem

O dia da sorte desta semana: segunda-feira, 5 de janeiro

O dia favorece encontros importantes, decisões afetivas ou passos relevantes no trabalho. A vida pede mais prazer e menos autoexigência.

Dica cósmica: Leveza também gera resultados.

Libra

O dia da sorte desta semana: domingo, 11 de janeiro

O dia você sente mais clareza sobre o que merece sua energia emocional. Investir no que toca seu coração traz crescimento verdadeiro.

Dica cósmica: Prosperar começa por se sentir conectado à própria vida.

Escorpião

O dia da sorte desta semana: quarta-feira, 7 de janeiro

O dia é ideal para conversas importantes, acordos e apresentação de ideias. Pedir apoio e aceitar ajuda impulsiona seus projetos.

Dica cósmica: Compartilhar fortalece seus objetivos.

Sagitário

O dia da sorte desta semana: domingo, 11 de janeiro

Neste dia, você perceberá que sua experiência pode inspirar outras pessoas. Falar, ensinar ou orientar abrirá um novo ciclo pessoal.

Dica cósmica: Sua história tem valor quando é dividida.

Capricórnio

O dia da sorte desta semana: quarta-feira, 7 de janeiro

Neste dia, sua intuição apontará decisões importantes sobre futuro e propósito. Mesmo sem lógica aparente, você saberá qual caminho seguir.

Dica cósmica: Confiar em si mesmo é um movimento de coragem.

Aquário

O dia da sorte desta semana: sábado, 10 de janeiro

O dia favorece ganhos materiais, soluções ligadas à casa ou segurança emocional. Algo que parecia instável começa a se organizar.

Dica cósmica: Você merece estabilidade e abundância.

Peixes

O dia da sorte desta semana: segunda-feira, 5 de janeiro

Neste dia, você retomará sua força pessoal e entende o impacto das suas escolhas no coletivo. Seu carisma cresce quando age com intenção positiva.