Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Decisões conscientes e propósito claro abrem espaço para crescimento material e estabilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Ao longo desta semana, a energia favorece escolhas financeiras mais conscientes, ligadas não apenas ao ganho material, mas também ao propósito por trás do que se constrói. Para alguns signos, o dinheiro flui com mais facilidade quando há clareza sobre onde investir tempo, esforço e recursos. Esta é uma fase de alinhar ambição, valor pessoal e sentido de vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário:

Esta semana marca um avanço financeiro importante, mas com um chamado claro para refletir sobre o verdadeiro significado do sucesso. O crescimento vem quando você percebe que estabilidade também envolve propósito e impacto positivo. Investimentos que fazem sentido emocional e humano tendem a trazer retorno mais sólido agora.

Dica cósmica: Direcione seus recursos para algo que faça você se orgulhar no longo prazo.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio:

Um novo ciclo financeiro começa a se desenhar, pedindo que você redefina suas prioridades e metas. O dinheiro cresce à medida que você amplia sua visão sobre sucesso, incluindo legado, segurança futura e contribuição real. Compromissos mais alinhados com seus valores ganham força nesta semana.

Dica cósmica: Pense além do imediato e construa algo que sustente o futuro.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Virgem:

A semana pede equilíbrio entre razão e emoção ao lidar com dinheiro. Reavaliar gastos, investimentos e objetivos financeiros ajuda você a perceber se o que busca realmente sustenta o estilo de vida que deseja. Quanto mais organizado emocionalmente você estiver, mais fácil será atrair oportunidades estáveis.

Dica cósmica: Evite decisões financeiras impulsivas e priorize o que traz paz e segurança.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Dinheiro Virgem Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

