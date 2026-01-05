Anjo do Dinheiro escolhe 3 signos para brilhar e atrair sucesso financeiro ao longo da semana (entre 5 e 11 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:00
Ao longo desta semana, a energia favorece escolhas financeiras mais conscientes, ligadas não apenas ao ganho material, mas também ao propósito por trás do que se constrói. Para alguns signos, o dinheiro flui com mais facilidade quando há clareza sobre onde investir tempo, esforço e recursos. Esta é uma fase de alinhar ambição, valor pessoal e sentido de vida. Veja a previsão do site "Your Tango".
Sagitário:
Esta semana marca um avanço financeiro importante, mas com um chamado claro para refletir sobre o verdadeiro significado do sucesso. O crescimento vem quando você percebe que estabilidade também envolve propósito e impacto positivo. Investimentos que fazem sentido emocional e humano tendem a trazer retorno mais sólido agora.
Dica cósmica: Direcione seus recursos para algo que faça você se orgulhar no longo prazo.
Capricórnio:
Um novo ciclo financeiro começa a se desenhar, pedindo que você redefina suas prioridades e metas. O dinheiro cresce à medida que você amplia sua visão sobre sucesso, incluindo legado, segurança futura e contribuição real. Compromissos mais alinhados com seus valores ganham força nesta semana.
Dica cósmica: Pense além do imediato e construa algo que sustente o futuro.
Virgem:
A semana pede equilíbrio entre razão e emoção ao lidar com dinheiro. Reavaliar gastos, investimentos e objetivos financeiros ajuda você a perceber se o que busca realmente sustenta o estilo de vida que deseja. Quanto mais organizado emocionalmente você estiver, mais fácil será atrair oportunidades estáveis.
Dica cósmica: Evite decisões financeiras impulsivas e priorize o que traz paz e segurança.
