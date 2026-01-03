Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Depois de um 2025 difícil, o sucesso finalmente chega para esses 3 signos em 2026

O ano marca reconhecimento, crescimento e viradas concretas para quem não desistiu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

2025 foi um ano de testes, atrasos e esforço contínuo sem garantia de retorno. Em 2026, esse cenário começa a mudar de forma clara. Para três signos, o novo ano traz reconhecimento, oportunidades reais e a sensação de que tudo o que foi feito até aqui finalmente começa a dar resultado. Não é sorte repentina, mas consequência direta de persistência, amadurecimento e escolhas difíceis feitas no caminho.

Leia mais

Imagem - Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Os astros mandam avisar: descubra qual o dia mais sortudo de janeiro de 2026 para cada signo

Imagem - Amor em 2026: um ano de mudanças profundas e viradas importantes que redefinem os relacionamentos de todos os signos

Amor em 2026: um ano de mudanças profundas e viradas importantes que redefinem os relacionamentos de todos os signos

Imagem - A primeira Lua Cheia de 2026 chega e muda a energia de todos os signos nesta semana

A primeira Lua Cheia de 2026 chega e muda a energia de todos os signos nesta semana

Áries: 2026 se destaca como um dos anos mais favoráveis da sua vida recente. Depois de sentir que estava sempre lutando contra a maré, você percebe que as coisas começam a fluir, especialmente a partir do início do ano. Reconhecimento profissional, crescimento financeiro e maior visibilidade entram em pauta, seja por uma promoção, um projeto que ganha destaque ou uma ideia que finalmente é valorizada. Tudo aquilo que exigiu coragem e constância começa a se pagar.

Dica cósmica: Assuma seu lugar sem pedir permissão, você já provou seu valor.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Câncer: O novo ano coloca você em evidência de forma inesperada, mas merecida. Projetos iniciados antes de 2026 ganham força e passam a atrair atenção, elogios e oportunidades. Sua criatividade e sensibilidade se transformam em diferenciais claros, abrindo portas importantes. Para aproveitar esse momento, será essencial confiar mais em si e aceitar ocupar espaços maiores, mesmo que isso exija sair da zona de conforto.

Dica cósmica: Confie na sua intuição, ela é o caminho mais direto para o sucesso.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Libra: O esforço silencioso dos últimos tempos começa a render frutos concretos. 2026 traz prosperidade, avanço financeiro e um impulso criativo poderoso. Ideias que antes pareciam apenas planos ganham estrutura e potencial de crescimento real. Este é um ano para pensar no longo prazo, investir no que é seu e acreditar que aquilo que você cria pode se transformar em algo duradouro e abundante.

Dica cósmica: Invista no que é seu sem medo de crescer.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair

Chega de adiar: Hoje (3 de janeiro) marca um dia de virada para 4 signos, e a ficha finalmente começa a cair
Imagem - Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim

Jaques realiza sonho especial antes de ser preso em Dona de Mim
Imagem - Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

Esse signo deixa o caos para trás e vive um ano mais tranquilo e confiante em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada