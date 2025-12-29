ASTROLOGIA

A primeira Lua Cheia de 2026 chega e muda a energia de todos os signos nesta semana

Um momento de sensibilidade, clareza emocional e recomeços conscientes para todos os signos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:00

Signos e a Superlua

A primeira Lua Cheia de 2026 acontece em Câncer no dia 3 de janeiro e traz uma energia intensa, sensível e reveladora. Essa fase convida à reconexão com sonhos antigos, sentimentos guardados e decisões que ficaram em pausa.

Ao longo da semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro, o clima é de encerramento de um ciclo emocional e início de outro mais alinhado com o que realmente importa. Para cada signo, esse momento atua de forma diferente, mas todos sentem o chamado para amadurecer, soltar excessos e seguir com mais consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A Lua Cheia em Câncer no dia 3 de janeiro destaca temas ligados ao lar, às bases emocionais e ao que te faz sentir seguro. A semana pede mais presença, menos pressa e mais cuidado consigo mesmo.

Dica cósmica: Fortalecer suas raízes te dá mais força para avançar.

Touro: Esse período favorece conversas importantes, reconexões e o fortalecimento de laços. Trocas sinceras ajudam a alinhar planos e aproximar pessoas que caminham com você.

Dica cósmica: Diálogo claro evita mal-entendidos futuros.

Gêmeos: A Lua Cheia chama atenção para finanças, prioridades e senso de valor pessoal. É um bom momento para reorganizar gastos e reconhecer suas conquistas recentes.

Dica cósmica: Valorizar o que você já tem abre espaço para mais.

Câncer: Com a Lua Cheia no seu signo, emoções vêm à tona e você sente necessidade de se colocar em primeiro lugar. O momento pede autenticidade e respeito aos próprios limites.

Dica cósmica: Cuidar de si não é egoísmo, é necessidade.

Leão: A semana convida ao recolhimento e à escuta interior. Silenciar um pouco ajuda a entender sentimentos antigos e encerrar ciclos emocionais importantes.

Dica cósmica: Descansar também é uma forma de avançar.

Virgem: Amizades, projetos coletivos e planos futuros ganham destaque. Conexões alinhadas com seus valores se fortalecem, enquanto outras perdem espaço.

Dica cósmica: Nem toda parceria precisa durar para sempre.

Libra: A Lua Cheia ilumina carreira, imagem e reconhecimento. Você pode perceber com mais clareza onde quer chegar e o que precisa ajustar para isso.

Dica cósmica: Assumir seu espaço traz mais segurança do que se esconder.

Escorpião: O período amplia sua visão de mundo e desperta vontade de aprender, ensinar ou planejar algo maior. Mudanças de perspectiva trazem alívio emocional.

Dica cósmica: Abrir a mente muda o caminho.

Sagitário: Emoções profundas e processos de encerramento ganham força. É uma boa semana para soltar medos, culpas ou situações que já não fazem sentido.

Dica cósmica: Deixar ir também é um ato de coragem.

Capricórnio: Relacionamentos ficam em evidência. A Lua Cheia traz conversas sinceras e decisões importantes sobre vínculos afetivos e parcerias.

Dica cósmica: Relações equilibradas começam com troca justa.

Aquário: A semana pede ajustes na rotina, no autocuidado e na forma como você organiza seu dia a dia. Pequenas mudanças trazem mais bem-estar.

Dica cósmica: Cuidar do corpo ajuda a clarear a mente.

Peixes: Emoções, criatividade e prazer ganham destaque. É um bom momento para se reconectar com algo que te faz feliz e lembrar do que te inspira.