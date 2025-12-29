Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A primeira Lua Cheia de 2026 chega e muda a energia de todos os signos nesta semana

Um momento de sensibilidade, clareza emocional e recomeços conscientes para todos os signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 15:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira Lua Cheia de 2026 acontece em Câncer no dia 3 de janeiro e traz uma energia intensa, sensível e reveladora. Essa fase convida à reconexão com sonhos antigos, sentimentos guardados e decisões que ficaram em pausa.

Ao longo da semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro, o clima é de encerramento de um ciclo emocional e início de outro mais alinhado com o que realmente importa. Para cada signo, esse momento atua de forma diferente, mas todos sentem o chamado para amadurecer, soltar excessos e seguir com mais consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A vida começa a ficar mais leve para 3 signos depois desta semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro)

A vida começa a ficar mais leve para 3 signos depois desta semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro)

Imagem - Anjo do Amor chega e 5 signos voltam a se sentir verdadeiramente amados nesta semana

Anjo do Amor chega e 5 signos voltam a se sentir verdadeiramente amados nesta semana

Imagem - A vida começa a ficar muito mais leve para 3 signos depois desta segunda-feira (29 de dezembro)

A vida começa a ficar muito mais leve para 3 signos depois desta segunda-feira (29 de dezembro)

Áries: A Lua Cheia em Câncer no dia 3 de janeiro destaca temas ligados ao lar, às bases emocionais e ao que te faz sentir seguro. A semana pede mais presença, menos pressa e mais cuidado consigo mesmo.

Dica cósmica: Fortalecer suas raízes te dá mais força para avançar.

Touro: Esse período favorece conversas importantes, reconexões e o fortalecimento de laços. Trocas sinceras ajudam a alinhar planos e aproximar pessoas que caminham com você.

Dica cósmica: Diálogo claro evita mal-entendidos futuros.

Gêmeos: A Lua Cheia chama atenção para finanças, prioridades e senso de valor pessoal. É um bom momento para reorganizar gastos e reconhecer suas conquistas recentes.

Dica cósmica: Valorizar o que você já tem abre espaço para mais.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: Com a Lua Cheia no seu signo, emoções vêm à tona e você sente necessidade de se colocar em primeiro lugar. O momento pede autenticidade e respeito aos próprios limites.

Dica cósmica: Cuidar de si não é egoísmo, é necessidade.

Leão: A semana convida ao recolhimento e à escuta interior. Silenciar um pouco ajuda a entender sentimentos antigos e encerrar ciclos emocionais importantes.

Dica cósmica: Descansar também é uma forma de avançar.

Virgem: Amizades, projetos coletivos e planos futuros ganham destaque. Conexões alinhadas com seus valores se fortalecem, enquanto outras perdem espaço.

Dica cósmica: Nem toda parceria precisa durar para sempre.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Libra: A Lua Cheia ilumina carreira, imagem e reconhecimento. Você pode perceber com mais clareza onde quer chegar e o que precisa ajustar para isso.

Dica cósmica: Assumir seu espaço traz mais segurança do que se esconder.

Escorpião: O período amplia sua visão de mundo e desperta vontade de aprender, ensinar ou planejar algo maior. Mudanças de perspectiva trazem alívio emocional.

Dica cósmica: Abrir a mente muda o caminho.

Sagitário: Emoções profundas e processos de encerramento ganham força. É uma boa semana para soltar medos, culpas ou situações que já não fazem sentido.

Dica cósmica: Deixar ir também é um ato de coragem.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Relacionamentos ficam em evidência. A Lua Cheia traz conversas sinceras e decisões importantes sobre vínculos afetivos e parcerias.

Dica cósmica: Relações equilibradas começam com troca justa.

Aquário: A semana pede ajustes na rotina, no autocuidado e na forma como você organiza seu dia a dia. Pequenas mudanças trazem mais bem-estar.

Dica cósmica: Cuidar do corpo ajuda a clarear a mente.

Peixes: Emoções, criatividade e prazer ganham destaque. É um bom momento para se reconectar com algo que te faz feliz e lembrar do que te inspira.

Dica cósmica: Alegria também é prioridade.

Tags:

Signo Lua Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)