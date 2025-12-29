Acesse sua conta
A vida começa a ficar mais leve para 3 signos depois desta semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro)

A semana começa exigente, mas termina trazendo compreensão, ajustes importantes e a sensação de que tudo finalmente começa a andar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro começa com desafios que testam a paciência, a comunicação e a estabilidade emocional. Há uma sensação de peso, atrasos e preocupações que parecem difíceis de resolver de imediato. Ainda assim, conforme os dias avançam, a energia muda.

O que antes parecia confuso começa a fazer sentido, decisões ganham mais firmeza e a vida passa a fluir com menos resistência. Para três signos, esse período marca um ponto de virada importante, trazendo alívio, clareza e a sensação de que as coisas finalmente começam a ficar mais fáceis. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O início da semana pode trazer preocupação com dinheiro, contas ou acordos que exigem mais atenção. Pequenas confusões tendem a surgir, mas nada que não possa ser resolvido com organização e decisões práticas. Com o passar dos dias, a clareza aumenta e você retoma o controle da situação. Ajustes conscientes agora evitam dores de cabeça depois e trazem mais segurança.

Dica cósmica: Resolver o que incomoda hoje evita que o peso volte amanhã.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Sagitário: Pensamentos ligados ao passado e emoções antigas podem pesar nos primeiros dias da semana. Velhos padrões vêm à tona pedindo encerramento definitivo. Este é um período poderoso para soltar o que já não faz sentido e escolher reagir com mais maturidade. Ao fazer isso, você sente a vida ficar mais leve e o futuro mais promissor.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser revivido para ser compreendido.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Peixes: Questões ligadas à carreira e à forma como você é visto ganham destaque. Pode surgir dúvida sobre seus caminhos ou uma sensação de estagnação momentânea. Em vez de agir por impulso, o momento favorece reflexão e planejamento. Aos poucos, a clareza retorna e você se sente mais confiante sobre os próximos passos.

Dica cósmica: Planejar com calma agora evita arrependimentos depois.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Touro Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

