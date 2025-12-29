ASTROLOGIA

A vida começa a ficar mais leve para 3 signos depois desta semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro)

A semana começa exigente, mas termina trazendo compreensão, ajustes importantes e a sensação de que tudo finalmente começa a andar

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 13:00

A semana de 29 de dezembro a 4 de janeiro começa com desafios que testam a paciência, a comunicação e a estabilidade emocional. Há uma sensação de peso, atrasos e preocupações que parecem difíceis de resolver de imediato. Ainda assim, conforme os dias avançam, a energia muda.

O que antes parecia confuso começa a fazer sentido, decisões ganham mais firmeza e a vida passa a fluir com menos resistência. Para três signos, esse período marca um ponto de virada importante, trazendo alívio, clareza e a sensação de que as coisas finalmente começam a ficar mais fáceis. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O início da semana pode trazer preocupação com dinheiro, contas ou acordos que exigem mais atenção. Pequenas confusões tendem a surgir, mas nada que não possa ser resolvido com organização e decisões práticas. Com o passar dos dias, a clareza aumenta e você retoma o controle da situação. Ajustes conscientes agora evitam dores de cabeça depois e trazem mais segurança.



Dica cósmica: Resolver o que incomoda hoje evita que o peso volte amanhã.

Sagitário: Pensamentos ligados ao passado e emoções antigas podem pesar nos primeiros dias da semana. Velhos padrões vêm à tona pedindo encerramento definitivo. Este é um período poderoso para soltar o que já não faz sentido e escolher reagir com mais maturidade. Ao fazer isso, você sente a vida ficar mais leve e o futuro mais promissor.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser revivido para ser compreendido.

Peixes: Questões ligadas à carreira e à forma como você é visto ganham destaque. Pode surgir dúvida sobre seus caminhos ou uma sensação de estagnação momentânea. Em vez de agir por impulso, o momento favorece reflexão e planejamento. Aos poucos, a clareza retorna e você se sente mais confiante sobre os próximos passos.

Dica cósmica: Planejar com calma agora evita arrependimentos depois.