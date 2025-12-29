ASTROLOGIA

Anjo do Amor chega e 5 signos voltam a se sentir verdadeiramente amados nesta semana

Esses signos sentem o amor se tornar mais presente, seguro e verdadeiro, abrindo espaço para recomeços emocionais

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:00

Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Na semana entre 29 de dezembro e 4 de janeiro, cinco signos vivem uma sensação rara de acolhimento emocional. O amor deixa de ser esforço constante e passa a ser presença, cuidado e troca real. Esse período favorece reconexões, conversas importantes e a capacidade de enxergar o outro como ele é agora, não como foi no passado. É uma fase que mostra que todo relacionamento pode ganhar um novo começo quando existe disposição para curar, compreender e seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro sente o amor se expandir de forma inesperada, mas confortável. Surgem oportunidades para viver algo novo ou aprofundar uma conexão que já existe, mesmo que isso não aconteça exatamente do jeito que você planejou. Durante essa semana, você percebe que vale a pena arriscar um pouco mais quando o assunto é sentimento. O amor chega com uma sensação de segurança, mostrando que você está pronto para receber aquilo que sempre desejou.

Dica cósmica: confiar no tempo da vida torna o amor mais leve.

Características do signo de Touro 1 de 7

Câncer

Câncer se sente mais visto e valorizado emocionalmente. O período favorece equilíbrio entre emoção e razão, ajudando você a construir vínculos mais estáveis e conscientes. Seja fortalecendo uma relação atual ou abrindo espaço para alguém novo, essa semana traz a sensação de que seu coração finalmente está sendo compreendido. Conversas e atitudes sinceras fazem toda a diferença agora.

Dica cósmica: amor também se constrói com clareza e maturidade.

Características de Câncer 1 de 7

Virgem

Virgem entra em uma fase de crescimento afetivo. A semana favorece decisões importantes sobre o futuro a dois, além de conversas que aproximam e fortalecem os laços. Você percebe que amor não vive apenas de rotina, mas também de diálogo, escuta e intenção. Momentos mais tranquilos e íntimos se tornam ainda mais significativos do que grandes gestos.

Dica cósmica: falar sobre sentimentos aprofunda qualquer relação.

Características do signo de Virgem 1 de 8

Libra

Libra começa a colher os frutos de um longo processo de amadurecimento emocional. O que antes doía agora vira aprendizado, e isso muda completamente a forma como você se relaciona. Essa semana marca um recomeço real no amor, com mais consciência sobre o que você merece e sobre o tipo de relação que deseja construir. A sensação de ser amado vem junto com a de estar mais inteiro.

Dica cósmica: usar o que você aprendeu transforma o futuro afetivo.

Características do signo de Libra 1 de 9

Capricórnio

Capricórnio vive uma abertura emocional importante. Sentimentos guardados encontram espaço para serem expressos, criando mais proximidade e cumplicidade no relacionamento. Questões que vinham pesando começam a se dissolver, dando lugar a gratidão, carinho e vontade de seguir em frente juntos. Essa semana mostra que vulnerabilidade também é força.

Dica cósmica: dividir o que sente fortalece o amor.