O universo definiu: veja o dia mais sortudo da semana para cada signo (entre 29 de dezembro e 4 de janeiro)

A sorte se manifesta em dias pontuais, pedindo atenção aos sinais e às oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Na semana entre 29 de dezembro e 4 de janeiro, a sorte não aparece de forma aleatória. Ela se manifesta em dias específicos para cada signo, pedindo presença, confiança e participação ativa. Não é sobre pressa, mas sobre reconhecer quando o caminho se abre e ter coragem para dizer sim. Essa semana favorece decisões conscientes, novos começos e a sensação de que tudo está se encaixando no tempo certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo: quinta-feira, 1º de janeiro

Áries sente um impulso forte para crescer, especialmente na vida profissional. Esse é um dia em que portas se abrem para reconhecimento, convites ou decisões importantes ligadas ao futuro. A sorte aparece quando você assume liderança e não adia aquilo que já sabe que precisa começar.

Dica cósmica: agir com confiança acelera resultados.

Touro

Dia mais sortudo: sexta-feira, 2 de janeiro

Touro entra em um momento de virada interna. Medos antigos perdem força e dão lugar a uma sensação real de merecimento. Esse dia favorece escolhas mais ousadas e decisões que antes pareciam difíceis, mas agora fazem todo sentido.

Dica cósmica: confiar em si mesmo muda tudo.

Gêmeos

Dia mais sortudo: segunda-feira, 29 de dezembro

Gêmeos tem a chance de reorganizar planos e transformar algo que parecia travado em uma oportunidade concreta. Esse dia favorece acordos, conversas importantes e decisões que impactam finanças e relações de longo prazo.

Dica cósmica: compromisso com seus planos gera retorno.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Dia mais sortudo: sábado, 3 de janeiro

Câncer vive um ponto de virada emocional. Esse dia traz clareza, encerramentos e a confiança necessária para acreditar mais em si mesmo. É um momento poderoso para deixar o passado para trás e se abrir para uma fase mais próspera.

Dica cósmica: acreditar em si é o primeiro passo da sorte.

Leão

Dia mais sortudo: domingo, 4 de janeiro

Leão percebe que pequenas mudanças na rotina geram grandes melhorias. A sorte aparece quando você cuida melhor de si, organiza prioridades e fortalece a base da vida pessoal e profissional.

Dica cósmica: constância constrói o futuro que você deseja.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Virgem

Dia mais sortudo: segunda-feira, 29 de dezembro

Virgem entra em uma fase mais leve no amor e na vida pessoal. Esse dia favorece encontros, reconciliações, boas notícias e momentos de alegria genuína. Você se sente mais amado e valorizado.

Dica cósmica: permitir-se receber também é sorte.

Libra

Dia mais sortudo: sábado, 3 de janeiro

Libra ganha clareza sobre propósito e direção. Esse dia favorece decisões ligadas a carreira, estudos ou escolhas que trazem mais significado para a sua vida. O sentimento de estar no caminho certo se fortalece.

Dica cósmica: alinhar propósito atrai oportunidades.

Escorpião

Dia mais sortudo: quinta-feira, 1º de janeiro

Escorpião vive um momento de aprendizado e entendimento. Conversas importantes, ideias novas e decisões estratégicas ganham força. A sorte surge quando você se posiciona e defende o que acredita.

Dica cósmica: clareza gera segurança.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Sagitário

Dia mais sortudo: sexta-feira, 2 de janeiro

Sagitário entra em contato com uma alegria mais genuína. Esse dia marca decisões tomadas a partir da autoestima e do merecimento. Você percebe que não precisa abrir mão da felicidade para cumprir responsabilidades.

Dica cósmica: escolher a própria alegria muda o jogo.

Capricórnio

Dia mais sortudo: quinta-feira, 1º de janeiro

Capricórnio começa o ano com força total. Esse dia favorece mudanças pessoais, decisões importantes e avanços concretos. A sorte está diretamente ligada à sua determinação e clareza de objetivos.

Dica cósmica: foco transforma intenções em realidade.

Aquário

Dia mais sortudo: sábado, 3 de janeiro

Aquário sente necessidade de liberar hábitos e pensamentos que já não funcionam. Esse dia favorece autocuidado, organização e escolhas mais alinhadas com seu bem-estar emocional.

Dica cósmica: soltar o excesso abre espaço para o novo.

Peixes

Dia mais sortudo: domingo, 4 de janeiro

Peixes encontra sorte através de conexões. Amizades, parcerias e contatos importantes ganham destaque. Esse dia mostra que você não precisa caminhar sozinho para alcançar o que deseja.

Dica cósmica: conexões certas impulsionam sonhos.

