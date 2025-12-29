O universo definiu: veja o dia mais sortudo da semana para cada signo (entre 29 de dezembro e 4 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 07:00
Na semana entre 29 de dezembro e 4 de janeiro, a sorte não aparece de forma aleatória. Ela se manifesta em dias específicos para cada signo, pedindo presença, confiança e participação ativa. Não é sobre pressa, mas sobre reconhecer quando o caminho se abre e ter coragem para dizer sim. Essa semana favorece decisões conscientes, novos começos e a sensação de que tudo está se encaixando no tempo certo. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia mais sortudo: quinta-feira, 1º de janeiro
Áries sente um impulso forte para crescer, especialmente na vida profissional. Esse é um dia em que portas se abrem para reconhecimento, convites ou decisões importantes ligadas ao futuro. A sorte aparece quando você assume liderança e não adia aquilo que já sabe que precisa começar.
Dica cósmica: agir com confiança acelera resultados.
Touro
Dia mais sortudo: sexta-feira, 2 de janeiro
Touro entra em um momento de virada interna. Medos antigos perdem força e dão lugar a uma sensação real de merecimento. Esse dia favorece escolhas mais ousadas e decisões que antes pareciam difíceis, mas agora fazem todo sentido.
Dica cósmica: confiar em si mesmo muda tudo.
Gêmeos
Dia mais sortudo: segunda-feira, 29 de dezembro
Gêmeos tem a chance de reorganizar planos e transformar algo que parecia travado em uma oportunidade concreta. Esse dia favorece acordos, conversas importantes e decisões que impactam finanças e relações de longo prazo.
Dica cósmica: compromisso com seus planos gera retorno.
Câncer
Dia mais sortudo: sábado, 3 de janeiro
Câncer vive um ponto de virada emocional. Esse dia traz clareza, encerramentos e a confiança necessária para acreditar mais em si mesmo. É um momento poderoso para deixar o passado para trás e se abrir para uma fase mais próspera.
Dica cósmica: acreditar em si é o primeiro passo da sorte.
Leão
Dia mais sortudo: domingo, 4 de janeiro
Leão percebe que pequenas mudanças na rotina geram grandes melhorias. A sorte aparece quando você cuida melhor de si, organiza prioridades e fortalece a base da vida pessoal e profissional.
Dica cósmica: constância constrói o futuro que você deseja.
Virgem
Dia mais sortudo: segunda-feira, 29 de dezembro
Virgem entra em uma fase mais leve no amor e na vida pessoal. Esse dia favorece encontros, reconciliações, boas notícias e momentos de alegria genuína. Você se sente mais amado e valorizado.
Dica cósmica: permitir-se receber também é sorte.
Libra
Dia mais sortudo: sábado, 3 de janeiro
Libra ganha clareza sobre propósito e direção. Esse dia favorece decisões ligadas a carreira, estudos ou escolhas que trazem mais significado para a sua vida. O sentimento de estar no caminho certo se fortalece.
Dica cósmica: alinhar propósito atrai oportunidades.
Escorpião
Dia mais sortudo: quinta-feira, 1º de janeiro
Escorpião vive um momento de aprendizado e entendimento. Conversas importantes, ideias novas e decisões estratégicas ganham força. A sorte surge quando você se posiciona e defende o que acredita.
Dica cósmica: clareza gera segurança.
Sagitário
Dia mais sortudo: sexta-feira, 2 de janeiro
Sagitário entra em contato com uma alegria mais genuína. Esse dia marca decisões tomadas a partir da autoestima e do merecimento. Você percebe que não precisa abrir mão da felicidade para cumprir responsabilidades.
Dica cósmica: escolher a própria alegria muda o jogo.
Capricórnio
Dia mais sortudo: quinta-feira, 1º de janeiro
Capricórnio começa o ano com força total. Esse dia favorece mudanças pessoais, decisões importantes e avanços concretos. A sorte está diretamente ligada à sua determinação e clareza de objetivos.
Dica cósmica: foco transforma intenções em realidade.
Aquário
Dia mais sortudo: sábado, 3 de janeiro
Aquário sente necessidade de liberar hábitos e pensamentos que já não funcionam. Esse dia favorece autocuidado, organização e escolhas mais alinhadas com seu bem-estar emocional.
Dica cósmica: soltar o excesso abre espaço para o novo.
Peixes
Dia mais sortudo: domingo, 4 de janeiro
Peixes encontra sorte através de conexões. Amizades, parcerias e contatos importantes ganham destaque. Esse dia mostra que você não precisa caminhar sozinho para alcançar o que deseja.
Dica cósmica: conexões certas impulsionam sonhos.