ASTROLOGIA

A vida começa a ficar muito mais leve para 3 signos depois desta segunda-feira (29 de dezembro)

Esses três signos entram em uma fase em que a vida deixa de ser uma luta constante e passa a fluir com mais calma e segurança

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:00

Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

Depois desta segunda-feira, dia 29 de dezembro, a sensação de que “vai ficar tudo bem” deixa de ser apenas um desejo e começa a se tornar real para três signos. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque o peso emocional diminui, as preocupações perdem força e a confiança no próprio caminho se fortalece. É um momento de respirar fundo, soltar a autocobrança e aceitar que você já fez muito mais do que imagina. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem começa a perceber que algo que vinha gerando ansiedade está se resolvendo sem exigir tanto controle da sua parte. A necessidade de prever cada detalhe diminui, e isso traz um alívio silencioso, porém profundo. Depois do dia de hoje, você reconhece o quanto se esforçou ao longo do ano e finalmente permite que isso seja suficiente. A culpa por não ter feito “mais” perde espaço, dando lugar a uma sensação genuína de dever cumprido.

Dica cósmica: confiar no que já foi feito é tão importante quanto planejar o próximo passo.

10 livros para quem é do signo de Virgem 1 de 10

Libra

Libra sente a mente desacelerar. Um assunto que vinha ocupando espaço demais nos seus pensamentos perde força, seja por uma conversa esclarecedora ou simplesmente porque você percebe que não precisa carregar tudo sozinho. Esse período marca o encerramento de um ciclo emocional. A vida começa a parecer mais simples, menos barulhenta, e você se sente pronto para virar a página sem medo. O conforto que surge agora é real e merece ser acolhido.

Dica cósmica: deixar as coisas fluírem também é uma forma de equilíbrio.

10 livros para quem é do signo de Libra 1 de 10

Peixes

Peixes entende que a vida não precisa ser tão pesada quanto vinha parecendo. Depois de semanas emocionalmente intensas, surge uma clareza suave que mostra que você tem recursos internos suficientes para atravessar qualquer fase. Após o dia de hoje, a confiança retorna. Você percebe que o que te trouxe até aqui também será o que te levará adiante. Não é sobre ausência de desafios, mas sobre saber que você consegue lidar com eles sem se perder.

Dica cósmica: permitir-se viver o presente torna o caminho mais leve.