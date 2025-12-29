Acesse sua conta
A vida começa a ficar muito mais leve para 3 signos depois desta segunda-feira (29 de dezembro)

Esses três signos entram em uma fase em que a vida deixa de ser uma luta constante e passa a fluir com mais calma e segurança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 11:00

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

Depois desta segunda-feira, dia 29 de dezembro, a sensação de que “vai ficar tudo bem” deixa de ser apenas um desejo e começa a se tornar real para três signos. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque o peso emocional diminui, as preocupações perdem força e a confiança no próprio caminho se fortalece. É um momento de respirar fundo, soltar a autocobrança e aceitar que você já fez muito mais do que imagina. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem

Virgem começa a perceber que algo que vinha gerando ansiedade está se resolvendo sem exigir tanto controle da sua parte. A necessidade de prever cada detalhe diminui, e isso traz um alívio silencioso, porém profundo. Depois do dia de hoje, você reconhece o quanto se esforçou ao longo do ano e finalmente permite que isso seja suficiente. A culpa por não ter feito “mais” perde espaço, dando lugar a uma sensação genuína de dever cumprido.

Dica cósmica: confiar no que já foi feito é tão importante quanto planejar o próximo passo.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
Libra

Libra sente a mente desacelerar. Um assunto que vinha ocupando espaço demais nos seus pensamentos perde força, seja por uma conversa esclarecedora ou simplesmente porque você percebe que não precisa carregar tudo sozinho. Esse período marca o encerramento de um ciclo emocional. A vida começa a parecer mais simples, menos barulhenta, e você se sente pronto para virar a página sem medo. O conforto que surge agora é real e merece ser acolhido.

Dica cósmica: deixar as coisas fluírem também é uma forma de equilíbrio.

10 livros para quem é do signo de Libra

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis: Elegante, irônico e crítico - combina com o olhar refinado de Libra. por Divulgação
Powerless – Lauren Roberts: Romantasia com estética forte e tensão romântica - Libra adora. por Divulgação
Casada Até Quarta – Catherine Bybee: Romance leve e agradável - Libra gosta de conforto emocional. por Divulgação
A Noiva Fantasma – Yangsze Choo: Misterioso, belo, cultural - tudo que Libra aprecia. por Divulgação
O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett: Estético, delicado, transformador - Libra se encanta. por Divulgação
Um Lugar Bem Longe Daqui – Delia Owens: Natureza, poesia e emoção equilibrada - perfeito para o signo. por Divulgação
O Amor da Minha Vida – Rosie Walsh: Drama + mistério + romance - Libra ama dualidades. por Divulgação
A Vida Mentirosa dos Adultos – Elena Ferrante: Camadas sociais e emocionais - Libra gosta de histórias humanas. por Divulgação
Malibu Renasce – Taylor Jenkins Reid: Drama glamouroso e visual - a estética libriana vibra. por Divulgação
O Ano do Pensamento Mágico – Joan Didion: Profundo e delicado ao mesmo tempo - o equilíbrio que Libra preza. por Divulgação
Peixes

Peixes entende que a vida não precisa ser tão pesada quanto vinha parecendo. Depois de semanas emocionalmente intensas, surge uma clareza suave que mostra que você tem recursos internos suficientes para atravessar qualquer fase. Após o dia de hoje, a confiança retorna. Você percebe que o que te trouxe até aqui também será o que te levará adiante. Não é sobre ausência de desafios, mas sobre saber que você consegue lidar com eles sem se perder.

Dica cósmica: permitir-se viver o presente torna o caminho mais leve.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
Tags:

Signo Virgem Libra Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

