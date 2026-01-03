Acesse sua conta
Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Conhecida pelas tatuagens em homenagem ao craque argentino, Suzy Cortez diz que está bloqueada pela família do atleta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:18

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque 

Uma nova polêmica envolvendo Lionel Messi começou a circular nas redes sociais e não foi dentro de campo. A modelo brasileira Suzy Cortez, conhecida por sua admiração pública e antiga pelo jogador argentino, afirma que foi impedida de assistir a uma partida do Inter Miami após um suposto pedido feito por Antonela Roccuzzo, mulher do atleta.

Segundo Suzy, o episódio aconteceu durante a final da MLS, no início de dezembro, nos Estados Unidos, onde ela vive há alguns anos. A influenciadora diz que teve a entrada barrada no estádio e que, posteriormente, descobriu que estaria bloqueada em todas as redes sociais ligadas a Messi e à família, um bloqueio que, de acordo com ela, vem se intensificando nos últimos meses.

“Foi uma situação extremamente constrangedora. Me senti humilhada”, declarou. Para a modelo, o caso levanta um debate delicado sobre uso de influência pessoal em eventos esportivos públicos. “Ninguém deveria ser proibido de assistir a um jogo por questões pessoais ou por algo que acontece nas redes sociais”, afirmou.

Suzy também disse que pretende buscar explicações e que não descarta tornar o assunto público novamente durante a Copa do Mundo de 2026, caso tenha oportunidade. As declarações dividiram opiniões na internet e reacenderam discussões sobre os limites entre vida pessoal de jogadores e decisões tomadas fora das quatro linhas.

Lionel Messi

Messi e Inter Miami enfrentarão um time composto pelos melhores jogadores da Primeira Divisão em Hong Kong por Divulgação / Inter Miami
Filho se arrepende de recusar passeio com a mãe após selfie com Lionel Messi por Reprodução/Redes Sociais
Messi em campo contra o Vancouver Whitecaps por Inter Miami/Divulgação
Messi em ação pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Ronaldinho (ao centro), com Messi e Neymar, em visita ao treino do Barcelona em 2017 por Barcelona/Divulgação
Lionel Messi participou da goleada sobre a Bolívia por 6x0 com três gols e duas assistências por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Messi defende o Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Thiago é o filho mais velho de Antonela Roccuzzo e Lionel Messi por Reprodução/Instagram
Messi na classe econômica em voo do Inter Miami por Reprodução

Messi e Inter Miami enfrentarão um time composto pelos melhores jogadores da Primeira Divisão em Hong Kong por Divulgação / Inter Miami

Até o momento, Messi, Antonela Roccuzzo e o Inter Miami não se pronunciaram oficialmente sobre as acusações.

Não é de hoje que o nome de Suzy Cortez aparece associado ao de Lionel Messi. A modelo construiu parte de sua notoriedade internacional como fã assumida do craque argentino, exibindo ao longo dos anos diversas tatuagens em homenagem a ele, com imagens, nomes, número 10 e referências aos títulos da seleção argentina.

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque por Reprodução/Redes Sociais
Modelo brasileira, Suzy Cortez, é fã declarada de Messi por Reprodução/Redes Sociais
Modelo brasileira, Suzy Cortez, é fã declarada de Messi por Reprodução/Redes Sociais
Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque por Reprodução/Redes Sociais
Modelo brasileira, Suzy Cortez, é fã declarada de Messi por Reprodução/Redes Sociais
Modelo brasileira, Suzy Cortez, é fã declarada de Messi por Reprodução/Redes Sociais
Modelo brasileira, Suzy Cortez, é fã declarada de Messi por Reprodução/Redes Sociais
Modelo brasileira, Suzy Cortez, é fã declarada de Messi por Reprodução/Redes Sociais
Messi e a esposa, Antonela Roccuzzo por Reprodução/Redes Sociais
Messi e a esposa, Antonela Roccuzzo por Reprodução/Redes Sociais

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque por Reprodução/Redes Sociais

Algumas dessas tatuagens, inclusive em áreas íntimas, chamaram atenção da mídia internacional. Em 2024, Suzy chegou a afirmar que cogitava remover parte das homenagens, após episódios de bloqueio nas redes sociais, que ela atribui a ciúmes, embora sempre tenha dito que sua admiração é exclusivamente esportiva.

Suzy Cortez é um dos nomes mais conhecidos do concurso Miss Bumbum. Ela venceu a edição brasileira em 2015, representando o Distrito Federal, e conquistou o título de Miss Bumbum World em 2019, no México.

Nos últimos anos, consolidou também uma carreira digital, sendo uma das criadoras de conteúdo brasileiras de maior faturamento em plataformas adultas. Na televisão, participou do reality show português Love on Top e, no início da carreira, ganhou destaque por ser frequentemente comparada à apresentadora Daniela Cicarelli.

