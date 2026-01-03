POLÊMICA

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque: 'Fui humilhada'

Conhecida pelas tatuagens em homenagem ao craque argentino, Suzy Cortez diz que está bloqueada pela família do atleta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:18

Fã de Messi, modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa do craque Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma nova polêmica envolvendo Lionel Messi começou a circular nas redes sociais e não foi dentro de campo. A modelo brasileira Suzy Cortez, conhecida por sua admiração pública e antiga pelo jogador argentino, afirma que foi impedida de assistir a uma partida do Inter Miami após um suposto pedido feito por Antonela Roccuzzo, mulher do atleta.

Segundo Suzy, o episódio aconteceu durante a final da MLS, no início de dezembro, nos Estados Unidos, onde ela vive há alguns anos. A influenciadora diz que teve a entrada barrada no estádio e que, posteriormente, descobriu que estaria bloqueada em todas as redes sociais ligadas a Messi e à família, um bloqueio que, de acordo com ela, vem se intensificando nos últimos meses.

“Foi uma situação extremamente constrangedora. Me senti humilhada”, declarou. Para a modelo, o caso levanta um debate delicado sobre uso de influência pessoal em eventos esportivos públicos. “Ninguém deveria ser proibido de assistir a um jogo por questões pessoais ou por algo que acontece nas redes sociais”, afirmou.

Suzy também disse que pretende buscar explicações e que não descarta tornar o assunto público novamente durante a Copa do Mundo de 2026, caso tenha oportunidade. As declarações dividiram opiniões na internet e reacenderam discussões sobre os limites entre vida pessoal de jogadores e decisões tomadas fora das quatro linhas.

Lionel Messi 1 de 9

Até o momento, Messi, Antonela Roccuzzo e o Inter Miami não se pronunciaram oficialmente sobre as acusações.

Não é de hoje que o nome de Suzy Cortez aparece associado ao de Lionel Messi. A modelo construiu parte de sua notoriedade internacional como fã assumida do craque argentino, exibindo ao longo dos anos diversas tatuagens em homenagem a ele, com imagens, nomes, número 10 e referências aos títulos da seleção argentina.

Modelo brasileira diz ter sido barrada em jogo após pedido da esposa de Messi 1 de 10

Algumas dessas tatuagens, inclusive em áreas íntimas, chamaram atenção da mídia internacional. Em 2024, Suzy chegou a afirmar que cogitava remover parte das homenagens, após episódios de bloqueio nas redes sociais, que ela atribui a ciúmes, embora sempre tenha dito que sua admiração é exclusivamente esportiva.

Suzy Cortez é um dos nomes mais conhecidos do concurso Miss Bumbum. Ela venceu a edição brasileira em 2015, representando o Distrito Federal, e conquistou o título de Miss Bumbum World em 2019, no México.