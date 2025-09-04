Acesse sua conta
Messi disputa último jogo oficial com a Argentina em solo natal

O craque se despede contra a Venezuela, nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Monumental

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19:11

Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Fifa/Divulgação

O Monumental de Núñez viverá nesta quinta-feira (4), a partir das 20h30, uma noite para entrar na história do futebol. Lionel Messi disputará seu último jogo oficial pela seleção argentina em solo natal. A Albiceleste encara a Venezuela, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, e a atmosfera em Buenos Aires já é de despedida.

O próprio camisa 10 confirmou a importância do momento. Após a vitória do Inter Miami sobre o Orlando City pela Leagues Cup, Messi declarou à Apple TV+: “Vai ser especial, porque para mim é o meu último jogo de Eliminatórias. Não sei se depois vai ter amistosos ou outros jogos, mas vai ser muito especial. Por causa disso, minha família vai me acompanhar. Minha mulher, meus filhos, meus pais, meus irmãos”.

A fala emocionou torcedores e também o técnico Lionel Scaloni, que, em coletiva nesta quarta-feira (3), falou sobre a despedida do capitão: “Será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial. Mas vamos tentar garantir que amanhã não seja seu último jogo aqui. Seguramente, não será.” O treinador não conteve as lágrimas ao ouvir um jornalista chorar durante a entrevista, dizendo que Messi lhe dera “a maior alegria da vida”.

O peso da noite não se mede apenas pelo adeus. Desde sua estreia em 2005, aos 18 anos, Messi disputou 45 partidas oficiais em solo argentino, sendo 24 delas justamente no Monumental, palco da despedida. Foram 35 gols e 20 assistências nesses jogos — 55 participações diretas que ajudaram a transformar estádios de Córdoba, Mendoza, San Juan e Santiago del Estero em altares para a devoção ao craque. No total, são 112 gols pela Albiceleste, entre 877 registrados na carreira.

Como a Argentina é a líder das Eliminatórias com 35 pontos, já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 e joga só para cumprir tabela, a Associação de Futebol Argentino (AFA) preparou uma festa à altura para despedida do craque. Os 85 mil torcedores que estiverem presentes no Monumental vão presenciar três shows musicais antes da bola rolar: La Banda de Carlitos, Uriel Lozano e Q'Lokura.

