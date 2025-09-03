Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeões mundiais com a Seleção serão homenageados antes de Brasil x Chile

CBF reúne ídolos dos cinco títulos em festa no estádio antes da bola rolar, que também contará com show de Ivete Sangalo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:08

Arábia Saudita deve ser sede da Copa do Mundo de 2034
Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação / Coca-Cola

O Maracanã será palco não apenas de Brasil x Chile, nesta quinta-feira (4), pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, mas também de uma grande celebração da memória do futebol brasileiro. Antes da bola rolar, a CBF prestará homenagem aos campeões mundiais da Seleção, reunindo representantes das cinco conquistas da equipe em um tributo histórico.

O presidente da entidade, Samir Xaud, destacou a importância da iniciativa: “A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. A busca pelo hexa só é possível porque eles nos tornaram pentacampeões. Faremos uma linda festa para celebrar esses ídolos e inspirar a nova geração rumo a 2026”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Brasil x Chile: onde assistir, horário e escalações

Brasil x Chile: onde assistir, horário e escalações

Imagem - Com Jean Lucas no banco, confira a provável escalação do Brasil para encarar o Chile

Com Jean Lucas no banco, confira a provável escalação do Brasil para encarar o Chile

Imagem - Ancelotti explica ausência de Neymar: 'Seleção tem muita concorrência'

Ancelotti explica ausência de Neymar: 'Seleção tem muita concorrência'

Entre os convidados confirmados estão nomes de diferentes eras: Pepe (1958 e 1962), Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju (1970); Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva e Branco (1994); além de Edilson, Kleberson, Lúcio e Anderson Polga (2002).

O aquecimento da partida contará ainda com a participação de Ivete Sangalo, que fará um show no gramado do estádio antes da bola rolar. Já na sexta-feira (5), os campeões mundiais se reúnem novamente em um almoço oficial organizado pela CBF, em clima de confraternização e reverência à história.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil ocupa a terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos, e encara o Chile apenas para cumprir tabela. Depois, na próxima terça (9), às 20h30, a equipe encara a Bolívia nos 4.100 metros de altitude de El Alto, em La Paz.

Mais recentes

Imagem - Rodrigo Chagas comanda primeiro treino após ser efetivado como técnico do Vitória

Rodrigo Chagas comanda primeiro treino após ser efetivado como técnico do Vitória
Imagem - A volta dos que não foram: lateral retorna ao Botafogo dias após ser anunciado por clube inglês

A volta dos que não foram: lateral retorna ao Botafogo dias após ser anunciado por clube inglês
Imagem - Brasil x Chile: onde assistir, horário e escalações

Brasil x Chile: onde assistir, horário e escalações

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua