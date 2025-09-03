CELEBRAÇÃO

Campeões mundiais com a Seleção serão homenageados antes de Brasil x Chile

CBF reúne ídolos dos cinco títulos em festa no estádio antes da bola rolar, que também contará com show de Ivete Sangalo

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:08

Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação / Coca-Cola

O Maracanã será palco não apenas de Brasil x Chile, nesta quinta-feira (4), pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, mas também de uma grande celebração da memória do futebol brasileiro. Antes da bola rolar, a CBF prestará homenagem aos campeões mundiais da Seleção, reunindo representantes das cinco conquistas da equipe em um tributo histórico.

O presidente da entidade, Samir Xaud, destacou a importância da iniciativa: “A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. A busca pelo hexa só é possível porque eles nos tornaram pentacampeões. Faremos uma linda festa para celebrar esses ídolos e inspirar a nova geração rumo a 2026”, afirmou.

Entre os convidados confirmados estão nomes de diferentes eras: Pepe (1958 e 1962), Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju (1970); Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva e Branco (1994); além de Edilson, Kleberson, Lúcio e Anderson Polga (2002).

O aquecimento da partida contará ainda com a participação de Ivete Sangalo, que fará um show no gramado do estádio antes da bola rolar. Já na sexta-feira (5), os campeões mundiais se reúnem novamente em um almoço oficial organizado pela CBF, em clima de confraternização e reverência à história.