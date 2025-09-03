Brasil x Chile: onde assistir, horário e escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 18:00
Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Será a primeira vez que Carlo Ancelotti comandará a Seleção Brasileira no principal palco do futebol nacional. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Brasil e Chile terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e no SporTV (TV fechada). O jogo também poderá ser acompanhado via streaming no Globoplay e no GE TV (novo canal de transmissões do Grupo Globo no YouTube).
Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil encara os dois últimos compromissos das Eliminatórias como oportunidade para entrosar a equipe. Ancelotti precisou lidar com baixas importantes: Alex Sandro, Matheus Cunha, Joelinton e Vanderson foram cortados por lesão. Para seus lugares, Jean Lucas, Samuel Lino e Vitinho foram chamados, se juntando a Kaio Jorge como estreantes. No ataque, João Pedro reassume a camisa 9, enquanto Gabriel Martinelli deve ocupar a ponta esquerda, já que Vinícius Júnior não foi convocado.
Sem chances de classificação, o Chile inicia sua reformulação para o próximo ciclo. Com apenas 10 pontos em 16 rodadas, a equipe demitiu Ricardo Gareca após a derrota para a Bolívia, e será comandada interinamente por Nicolás Córdova, técnico da seleção sub-20. Jogadores históricos como Arturo Vidal, Alexis Sánchez e Charles Aránguiz ficaram fora da lista, dando espaço para jovens, como o zagueiro Iván Román, do Atlético-MG, estrear pela seleção principal.
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Alexsandro Ribeiro) e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha e Gabriel Martinelli; João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.
Chile: Lawrence Vigoroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guilhermo Maripán e Gabriel Suazo; Felipe Loyola e Rodrigo Echeverría; Alexander Avarena, Luciano Cabral e Darío Osorio; Ben Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova.
Jogo: Brasil x Chile
Campeonato: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026
Rodada: 17ª
Data: Quinta-feira, 4 de setembro de 2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro – RJ
Onde assistir: Globo, SporTV, Globoplay e GE TV
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)