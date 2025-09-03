ASSISTA

'Futebol brasileiro morreu' e 'vergonha histórica': torcedores criticam atividade em treino da Seleção

Treinamento foi comandado pelo técnico Carlo Ancelotti

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:05

Treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira já iniciou os treinamentos na Granja Comary para os últimos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, sob comando de Carlo Ancelotti e sua comissão técnica. Imagens das atividades divulgadas nas redes sociais, no entanto, geraram críticas de parte da torcida pelo uso de idiomas estrangeiros durante os treinos.

Naturalmente, a equipe de auxiliares de Ancelotti também é estrangeira, e a lista de convocados reúne atletas que atuam em diferentes ligas pelo mundo. Por isso, as instruções aos jogadores não se limitaram ao português, sendo passadas em inglês e italiano, o que provocou repercussão negativa na rede social X.

“Treino da seleção brasileira em inglês e italiano. Essa é uma das cenas mais vergonhosas da história do país. Ancelotti e auxiliares são inimigos da nação. Samir Xaud, demita-os, ainda há tempo para corrigir o erro”, escreveu um internauta.

Outros comentários expressaram indignação: “O futebol brasileiro morreu", sintetizou um. Outro classificou o momento de "vergonha histórica”. Houve também quem relativizasse a situação, dizendo que o importante é o resultado em campo: “Por mim, podem falar mandarim. Jogando bola, é o que interessa.”

Treino da Seleção Brasileira 1 de 13