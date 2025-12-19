Bahia confirma venda Tiago ao Orlando City e mantém percentual de futura negociação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:32
O Esporte oficializou, na tarde desta sexta-feira (19), a transferência em definitivo do atacante Tiago para o Orlando City, dos Estados Unidos. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o jogador de 20 anos deixa o clube após sua primeira temporada completa como atleta profissional. No acordo, o Bahia permanecerá com 25% da mais-valia dos direitos econômicos do atleta em caso de uma futura transferência.
O Pivete de Aço, teve 2025 como o ano de afirmação no time principal. O jovem foi o artilheiro da Copa do Nordeste, com seis gols marcados, e entrou para a história da competição ao anotar um hat-trick em uma final, feito inédito no torneio regional.
Relembre momentos de Tiago com a camisa do Bahia
Ao longo da temporada, Tiago disputou 43 partidas, marcou 11 gols e distribuiu três assistências, números que o colocaram em um grupo seleto de jogadores formados na base do Bahia que alcançaram ao menos dez gols em um único ano. A marca não era registrada por um atleta revelado no clube desde 2012.
Além do desempenho individual, o camisa 77 também acumulou conquistas coletivas. Campeão desde as categorias de base, ele levantou dois títulos do Campeonato Baiano e uma Copa do Nordeste com a equipe profissional. Ao todo, foram 52 jogos disputados com a camisa tricolor antes da transferência para o futebol norte-americano.