PIVETE DE AÇO

Bahia confirma venda Tiago ao Orlando City e mantém percentual de futura negociação

Tiago se despede do clube com 52 jogos disputados pelo time principal

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:32

Tiago marcou 11 gols pelo Bahia em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte oficializou, na tarde desta sexta-feira (19), a transferência em definitivo do atacante Tiago para o Orlando City, dos Estados Unidos. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o jogador de 20 anos deixa o clube após sua primeira temporada completa como atleta profissional. No acordo, o Bahia permanecerá com 25% da mais-valia dos direitos econômicos do atleta em caso de uma futura transferência.

O Pivete de Aço, teve 2025 como o ano de afirmação no time principal. O jovem foi o artilheiro da Copa do Nordeste, com seis gols marcados, e entrou para a história da competição ao anotar um hat-trick em uma final, feito inédito no torneio regional.

Ao longo da temporada, Tiago disputou 43 partidas, marcou 11 gols e distribuiu três assistências, números que o colocaram em um grupo seleto de jogadores formados na base do Bahia que alcançaram ao menos dez gols em um único ano. A marca não era registrada por um atleta revelado no clube desde 2012.