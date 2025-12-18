Acesse sua conta
Bahia estreia na Pré-Libertadores contra clube do Chile; confira quando será

Tricolor estreia na competição internacional contra o Deportivo O'Higgins, do Chile

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:46

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol

O Bahia já sabe qual será o seu caminho até a fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor conheceu seus adversários nesta quinta-feira (18), após o sorteio realizado pela Conmenbol, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O clube baiano estreia na competição em 2026 contra o Deportivo O'Higgins, do Chile. Caso passe, enfrentará ou um representante da Bolívia, que ainda não está definido e encara o Deportivo Táchira, da Venezuela. O vencedor desse confronto enfrenta o Tolima, da Colômbia, antes de potencialmente bater de frente com o Esquadrão.

O Esquadrão disputará a Pré-Libertadores pelo segundo ano consecutivo após terminar o Campeonato Brasileiro de 2025 na 7ª colocação. Classificado diretamente para a Segunda Fase Preliminar, o Tricolor precisará superar dois mata-matas — Fase 2 e Fase 3 — para alcançar a fase de grupos do torneio continental. Os jogos da Fase 2 estão marcados para os dias 18 e 25 de fevereiro. Caso avance, o Esquadrão volta a campo para a Fase 3 nos dias 4 e 11 de março.

Além do Bahia, o Botafogo é o outro brasileiro classificado para as fases preliminares da competição internacional. O técnico Rogério Ceni almejava ir direto para a fase de grupos, mas reconheceu a conquista da vaga. “Chegar à Pré-Libertadores não é o ideal, mas é algo relevante, considerando um campeonato tão difícil e competitivo, em que muitos clubes grandes brigam contra o rebaixamento”, disse.

Como estão entre os melhores no ranking da Conmebol, Botafogo (19ª) e Bahia (63º) ficaram no pote 1. No segundo pote estavam as equipes piores ranqueadas e aquelas que avançarem da primeira fase.

Todos os confrontos da 2ª fase da Pré-Libertadores

  • E2 (Juventu-URU x Universidad Católica-EQU) x Guaraní-PAR
  • E1 (Representante da Bolívia x Deportivo Táchira-VEN) x Tolima-COL
  • E3 (2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER) x Sporting Cristal-PER
  • Representante do Equador x Argentinos Juniors-ARG
  • Representante da Bolívia x Botafogo
  • Carabobo-VEN x Huachipato-CHI
  • O'Higgins-CHI x Bahia
  • Liverpool-URU x Independiente Medellín-COL

Como funciona a Pré-Libertadores

A fase qualificatória da Libertadores é dividida em três etapas:

Fase 1 (4 e 11 de fevereiro): Disputa entre seis clubes de países com menor ranking continental. Os três vencedores avançam para a Fase 2 e compõem o Pote 2.

Fase 2 – Estreia do Bahia (18 e 25 de fevereiro): Reúne 16 equipes, incluindo Bahia, Botafogo e demais classificados da América do Sul, além dos três vindos da Fase 1. Vale lembrar que clubes do Pote 1 sempre decidem em casa.

Fase 3 (4 e 11 de março): Os oito vencedores da Fase 2 disputam as quatro vagas na fase de grupos. Os eliminados nesta etapa garantem vaga na Sul-Americana.

