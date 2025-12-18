Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Mark Zuckerberg leva tapa na cara de ex-campeão do UFC e cena viraliza

Fundador da Meta treinou com Merab Dvalishvili, lutador peso-galo do UFC

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:57

Fundador da Meta treinou com Merab Dvalishvili, lutador peso-galo do UFC Crédito: Reprodução

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e da Meta, voltou a chamar atenção ao aparecer treinando com um nome de peso do MMA. Admirador declarado das artes marciais, o empresário participou de um treino ao lado de Merab Dvalishvili, ex-campeão peso-galo do UFC.

O registro foi compartilhado pelo próprio lutador nessa quarta-feira (17/12) e rapidamente se espalhou pela web, surpreendendo internautas. No início da atividade, Zuckerberg, que é faixa azul de jiu-jitsu, conseguiu derrubar o adversário. O cenário mudou em seguida. Após se levantar, Dvalishvili acertou o rosto do empresário com um tapa.

LEIA MAIS 

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

'TikTok é melhor que nós', reconhece Mark Zuckerberg em depoimento

Por que Zuckerberg pode precisar vender o Instagram e o WhatsApp

Mark Zuckerberg vira 'culpado' por derrota de Poatan no UFC: 'Maldição'

Milei, Musk e Zuckerberg: confira quais autoridades estavam presentes na posse de Trump

Leia mais notícias no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

Mais recentes

Imagem - Bahia estreia na Pré-Libertadores contra clube do Chile; confira quando será

Bahia estreia na Pré-Libertadores contra clube do Chile; confira quando será
Imagem - Ex-Fluminense e esposa são executados por assassinos de aluguel no Equador

Ex-Fluminense e esposa são executados por assassinos de aluguel no Equador
Imagem - Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D

Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D

MAIS LIDAS

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
01

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho
04

SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho