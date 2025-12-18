VÍDEO: Mark Zuckerberg leva tapa na cara de ex-campeão do UFC e cena viraliza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:57
Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e da Meta, voltou a chamar atenção ao aparecer treinando com um nome de peso do MMA. Admirador declarado das artes marciais, o empresário participou de um treino ao lado de Merab Dvalishvili, ex-campeão peso-galo do UFC.
O registro foi compartilhado pelo próprio lutador nessa quarta-feira (17/12) e rapidamente se espalhou pela web, surpreendendo internautas. No início da atividade, Zuckerberg, que é faixa azul de jiu-jitsu, conseguiu derrubar o adversário. O cenário mudou em seguida. Após se levantar, Dvalishvili acertou o rosto do empresário com um tapa.
