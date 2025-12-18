LUTA LIVRE

VÍDEO: Mark Zuckerberg leva tapa na cara de ex-campeão do UFC e cena viraliza

Fundador da Meta treinou com Merab Dvalishvili, lutador peso-galo do UFC

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:57

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e da Meta, voltou a chamar atenção ao aparecer treinando com um nome de peso do MMA. Admirador declarado das artes marciais, o empresário participou de um treino ao lado de Merab Dvalishvili, ex-campeão peso-galo do UFC.

O registro foi compartilhado pelo próprio lutador nessa quarta-feira (17/12) e rapidamente se espalhou pela web, surpreendendo internautas. No início da atividade, Zuckerberg, que é faixa azul de jiu-jitsu, conseguiu derrubar o adversário. O cenário mudou em seguida. Após se levantar, Dvalishvili acertou o rosto do empresário com um tapa.

Merab slapped Mark Zuckerberg in the face after getting taken down ? pic.twitter.com/mfM0vXpyCG — Happy Punch (@HappyPunch) December 17, 2025