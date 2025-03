PÉ FRIO?

Mark Zuckerberg vira 'culpado' por derrota de Poatan no UFC: 'Maldição'

Fundador do Facebook posou com brasileiro antes da luta contra Ankalaev

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2025 às 13:02

Mark Zuckerberg esteve no UFC 313, que teve derrota de Poatan para Ankalaev Crédito: Reprodução/Facebook e Jeff Bottari/Zuffa LLC

O cinturão dos meio-pesados (até 93kg) do UFC tem um novo dono. Alex Poatan perdeu o título ao ser derrotado por Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, por decisão unânime dos juízes (48-47, 48-47, 49-46). Para os fãs de MMA, o revés tem um culpado: Mark Zuckerberg.>

O fundador do Facebook e da META esteve no último sábado (8) na T-Mobile Arena, em Las Vegas, para acompanhar o combate. A questão é que o empresário bilionário tem um histórico negativo no UFC, e passou a ser apontado como um 'pé frio' da modalidade.>

Momentos antes da luta de Poatan, Zuckerberg foi até o vestiário e tietou o brasileiro. Imediatamente, a publicação do perfil oficial do UFC ficou recheada de comentários já prevendo um possível revés do atleta, dado o histórico de 'zica' do magnata.>

"Acabou para Poatan, a maldição de Zuck", escreveu uma pessoa. "O UFC precisa banir Zuckerberg dos eventos", afirmou outra. "Ele com certeza perdeu agora", disse uma terceira.>