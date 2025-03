PREOCUPA?

Neymar vai ser cortado da Seleção Brasileira contra Colômbia e Argentina?

Atacante voltou a sentir lesão e desfalcou o Santos na eliminação na semifinal do Paulistão

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2025 às 09:02

Neymar em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

A volta de Neymar foi a principal novidade da última convocação da Seleção Brasileira. Mas o esperado retorno do camisa 10 pode estar ameaçado. O atacante foi ausência do Santos na semifinal do Paulistão, após ter sentido a coxa esquerda. Agora, fica a dúvida: o astro também será um problema para o técnico Dorival Júnior diante da Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?>

Neste momento, nenhuma decisão está tomada. A comissão técnica e o departamento médico da CBF vão acompanhar a evolução do craque durante esta semana. Se a recuperação for boa, Neymar se apresenta normalmente com os demais jogadores no dia 17, em Brasília, para o duelo contra a Colômbia. Porém, caso haja alguma intercorrência, ele pode ser cortado.>

As informações são do jornal O Globo. O atacante já havia se lesionado diante do Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Paulistão, mas não era uma preocupação grande. A CBF, que acompanhava o atleta de perto, tinha o feedback de uma recuperação rápida.>

Porém, Neymar voltou a sentir dores na parte posterior da coxa esquerda antes do jogo com o Corinthians, e foi preservado pelo Santos. Segundo o UOL, o Peixe enviou os exames que não acusaram lesão e manteve contato com a CBF. No domingo, dia do jogo, Dorival Júnior e o diretor Rodrigo Caetano ficaram sabendo da ausência do camisa 10. O alvinegro praiano perdeu para o Timão por 2x1 e deu adeus ao Paulistão 2025.>