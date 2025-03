CONVOCAÇÃO

Neymar comemora retorno à Seleção: 'Feliz em estar de volta'

Neymar foi convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Colômbia e Argentina

Marina Branco

Publicado em 6 de março de 2025 às 16:37

Neymar Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

A volta de Neymar às convocações da Seleção Brasileira dividiu opiniões entre os brasileiros, mas para ele, se resume a um só sentimento: felicidade. Depois de um ano e cinco meses afastado dos campos por uma lesão no joelho, o atacante voltará a defender o Brasil, deixando o famoso "Neymar hipotético" para trás.>

Enquanto em cada jogo negativo da amarelinha as frases de "se o Neymar estivesse jogando seria diferente" aumentavam, Dorival Júnior, técnico da Seleção, sempre pedia calma para a readaptação de um jogador há tempos sem jogar com frequência. Mesmo após ser liberado medicamente, Neymar não foi convocado na primeira oportunidade. >

Agora, após engatar na temporada desde que chegou ao Santos, Ney finalmente voltou à lista dos 23 nesta quinta-feira (6). No Peixe, já foram sete jogos, três gols e três assistências desde que retornou no final de janeiro. De lá para cá, sempre deixou claro que a passagem pelo Santos era, também, para se preparar para a Copa de 2026 com o Brasil.>

"Obviamente que a Seleção Brasileira é algo que eu quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda, tenho uma missão que eu acho que é a minha última e eu vou atrás dela de qualquer jeito", afirmou ele.>

A missão da vez é disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Colômbia, em 20 de março, e no clássico contra a Argentina, no dia 25.>

Nas redes sociais, ele não deixou de comemorar: "Feliz em estar de volta". Atualmente, Neymar é o maior artilheiro da história da Canarinha, acumulando 79 gols.>

Storie de Neymar sobre a convocação Crédito: Reprodução I Instagram @neymarjr

A situação do Brasil nas eliminatórias não é a melhor, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas que garantiram 18 pontos e a quinta colocação na tabela. A líder é a Argentina, com 25 pontos, e a Colômbia está na quarta posição, com um a mais que o Brasil.>

Convocação: