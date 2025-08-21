Acesse sua conta
Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Vítima foi morta no local de trabalho em Nova Caraíva

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:19

Raiane foi perseguida e morta Crédito: Reprodução

Morta a tiros no local de trabalho no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia, a auxiliar de cozinha Raiane Bispo Santana, 30 anos, teria sido alvo do Comando Vermelho (CV). De acordo com a investigação policial, um traficante identificado como Alisson Jesus Magno seria o autor do crime.

Segundo relatório da polícia, o caso estaria ligado a uma disputa de facção, apesar de não existir ligação entre a vítima e grupos criminosos. “O grupo conhecido como Anjos da Morte/CV [facção integrada ao grupo carioca] não estaria satisfeito com a vítima, devido a uma possível colaboração dela com traficantes rivais de Itaporanga”, aponta o relatório.

Raiane Bispo Santana foi executada em Nova Caraíva

O ‘boato’ considerado pelo grupo criminoso para a execução não encontra provas concretas e a família da vítima negou qualquer relação com o tráfico. A sua morte, no entanto, aconteceu em um momento de tensão, quando traficantes de uma comunidade conhecida como Itaporanga passaram a controlar o tráfico de drogas em Nova Caraíva.

Por isso, Alisson teria ido atrás de Raiane por ‘vingança’ e a perseguiu para matá-la. “O primeiro disparo teria sido efetuado ainda na área externa do restaurante onde a vítima trabalhava. Em seguida, ela teria sido perseguida por Alisson, que, segundo relatos, seria o mesmo que aparece em vídeos que circularam recentemente nas redes sociais, relacionados a atos violentos na comunidade de Itaporanga”, completa o relatório policial.

