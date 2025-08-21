EXTREMO-SUL

Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Vítima foi morta no local de trabalho em Nova Caraíva

Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:19

Raiane foi perseguida e morta Crédito: Reprodução

Morta a tiros no local de trabalho no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia, a auxiliar de cozinha Raiane Bispo Santana, 30 anos, teria sido alvo do Comando Vermelho (CV). De acordo com a investigação policial, um traficante identificado como Alisson Jesus Magno seria o autor do crime.

Segundo relatório da polícia, o caso estaria ligado a uma disputa de facção, apesar de não existir ligação entre a vítima e grupos criminosos. “O grupo conhecido como Anjos da Morte/CV [facção integrada ao grupo carioca] não estaria satisfeito com a vítima, devido a uma possível colaboração dela com traficantes rivais de Itaporanga”, aponta o relatório.

Raiane Bispo Santana foi executada em Nova Caraíva 1 de 5

O ‘boato’ considerado pelo grupo criminoso para a execução não encontra provas concretas e a família da vítima negou qualquer relação com o tráfico. A sua morte, no entanto, aconteceu em um momento de tensão, quando traficantes de uma comunidade conhecida como Itaporanga passaram a controlar o tráfico de drogas em Nova Caraíva.

Por isso, Alisson teria ido atrás de Raiane por ‘vingança’ e a perseguiu para matá-la. “O primeiro disparo teria sido efetuado ainda na área externa do restaurante onde a vítima trabalhava. Em seguida, ela teria sido perseguida por Alisson, que, segundo relatos, seria o mesmo que aparece em vídeos que circularam recentemente nas redes sociais, relacionados a atos violentos na comunidade de Itaporanga”, completa o relatório policial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Auxiliar de cozinha é perseguida e morta a tiros no trabalho na Bahia

Raiane foi surpreendida por Alisson e ainda tentou fugir nas imediações do restaurante conhecido como Império. No local, os policiais localizaram disparos na cerca de madeira externa, na janela de um dos quartos e na parede interna do cômodo onde se encontrava a vítima. Ela foi morta com tiros a queima roupa.