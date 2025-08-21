CRIME

Auxiliar de cozinha é perseguida e morta a tiros no trabalho na Bahia

Raiane Bispo Santana, de 30 anos, foi vítima de execução

Wendel de Novais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:33

Raiane Bispo Santana foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Uma auxiliar de cozinha identificada como Raiane Bispo Santana, 30 anos, foi perseguida e morta a tiros na frente do local de trabalho no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (18), quando a vítima foi alvo de disparos a queima roupa.

De acordo com relatório policial, Raiane foi surpreendida por um suspeito e ainda tentou fugir nas imediações do restaurante conhecido como Império. No local, os policiais localizaram disparos na cerca de madeira externa, na janela de um dos quartos e na parede interna do cômodo onde se encontrava a vítima.

Leia mais Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Para os agentes, a cena indicava que mais de uma arma de fogo foi utilizada na ação criminosa. “O primeiro disparo teria sido efetuado contra a vítima ainda na área externa do restaurante. Em seguida, ela teria sido perseguida por um indivíduo. A vítima apresenta zona de tatuagem no braço, o que é evidência irrefutável de disparo de arma de fogo a curta distância”, descreve relatório acessado pela reportagem.

A perícia do local, inclusive, descartou a hipótese de que Raiane tivesse sido vítima de uma bala perdida durante um tiroteio, o que foi dito de maneira inicial. A auxiliar de cozinha morava em Nova Caraíva há um ano e tinha um filho, que está sob os cuidados da avó no município de Itabela.